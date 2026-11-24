Ukraińscy producenci ostrzegają przed koniecznością podwyższenia cen chleba z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej, kosztów paliwa oraz rosyjskich ataków. Według prognoz ekspertów do końca 2026 roku cena tego produktu może wzrosnąć o 5–10%.

Prezes Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Piekarzy Oleksandr Taranenko uważa, że dla stabilnego funkcjonowania branży ceny należy podnieść o co najmniej 5%. W przeciwnym razie już w ciągu jednego–dwóch miesięcy w regionach mogą zacząć masowo zamykać się piekarnie.

Według Taranenko, korekta cen jest utrudniona przez opór sieci handlowych, które dążą do utrzymania przystępnej ceny chleba socjalnego. Jednocześnie odrzuca on ryzyko zmowy producentów: na Ukrainie zarejestrowanych jest ponad 7 tysięcy przedsiębiorstw, a znaczna konkurencja oraz ograniczony popyt nie pozwalają im na dowolne podnoszenie cen.

Wiceprzewodniczący Ogólnoukraińskiej Rady Rolniczej Denys Marchuk prognozuje, że do końca roku cena chleba może wzrosnąć o 6–10%. Obecnie ceny rosną o około 1,5–2% miesięcznie. Dalsza dynamika będzie zależała w szczególności od czasu, przez jaki przedsiębiorstwa będą korzystać z generatorów, oraz od kosztów paliwa.

Analityk finansowy Andrij Szewczyszyn spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen – około 5%. Jego zdaniem wzrost cen może być hamowany przez spadek popytu oraz dostępność tańszych odmian socjalnych.

Sytuację w branży pogarszają rosyjskie ataki i przerwy w dostawach energii elektrycznej. W listopadzie w Kremenczuku w obwodzie poltawskim wstrzymano działalność dwóch przedsiębiorstw przemysłu spożywczego — „Kremenczukchleb Plus” i „Skovoroda Plus”. Wśród przyczyn wymieniano niemożność zapewnienia stabilnej produkcji z powodu problemów z dostawami energii elektrycznej oraz zagrożenie atakami.

W ciągu lat trwającej wojny na pełną skalę liczba działających w Ukrainie młynów zmniejszyła się o 31%. Ponadto do 20% zakładów piekarniczych zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych w wyniku rosyjskich ataków.

Informuje o tym „BiznesCensor”.

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