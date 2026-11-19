Największa ukraińska sieć kanałów Telegramowych „Trucha” zmieniła właściciela. Według źródeł umowa między założycielem projektu Maksymem Ławrynenkiem a przedsiębiorcą z branży kryptowalut Mykołą Udyanskim została podpisana mniej więcej w kwietniu 2026 roku.

W czerwcu o zmianie właściciela poinformowali dziennikarz Siergiej Sternenko oraz magazyn Forbes.

Wówczas mówiono, że wartość transakcji mogła wynosić od 15 do 25 milionów dolarów.

Wcześniej w mediach pojawiały się również informacje o możliwym przejęciu sieci przez przedsiębiorcę z Charkowa, Włodimira Litwina. Jednak według źródeł UNN, do momentu zawarcia umowy z Udianskim właścicielem pozostawał założyciel „Truchy”, Maksym Ławrynenko.

Źródło: Forbes Ukraine

19 listopada 2026 roku „Trucha Ukraina” obchodzi siódmą rocznicę powstania. W tym czasie projekt Maksyma Ławrynenki z Charkowa przekształcił się z lokalnej grupy publicznej w dużą grupę medialną, której łączna liczba odbiorców wynosi ponad 10,3 miliona subskrybentów.

W 2024 roku założyciel i właściciel grupy medialnej „Trucha Ukraina”, Maksym Ławrynenko, zainicjował projekt charytatywny „Trucha daje mieszkanie”. Za środki pochodzące z zysków kanałów Telegramu należących do grupy zespół kupuje mieszkania dla osób, które straciły swoje domy z powodu wojny. Pomoc otrzymały już rodziny przesiedleńców, którzy przeżyli okupację i odnieśli rany, rodziny z dziećmi oraz osoby niepełnosprawne.

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