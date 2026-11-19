乌克兰最大的Telegram频道网络“Труха”已易主。据消息人士透露，该项目创始人马克西姆·拉夫里年科与加密货币企业家尼古拉·乌迪安斯基之间的协议大约于2026年4月签署。

6月，记者谢尔盖·斯特尔嫩科和《福布斯》杂志曾报道过此次所有权变更。

当时有消息称，交易金额可能在1500万至2500万美元之间。

此前，媒体还曾报道称，该网络可能由哈尔科夫企业家弗拉基米尔·利特维诺夫所有。然而，据UNN的消息来源称，在与乌迪安斯基达成协议之前，“特鲁哈”的创始人马克西姆·拉夫里宁科仍是该平台的所有者。

来源：《福布斯》乌克兰版

2026年11月19日，“特鲁哈·乌克兰”将迎来成立七周年。 在此期间，哈科夫人马克西姆·拉夫里年科的项目已从一个地方性公共账号发展成为一家大型媒体集团，总受众超过1030万订阅者。

2024年，“特鲁哈乌克兰”媒体集团创始人兼所有者马克西姆·拉夫里年科发起了“特鲁哈赠房”慈善项目。 团队利用该集团Telegram频道产生的利润，为因战争而失去家园的人们购买公寓。目前，已获得援助的包括：经历过占领和受伤的流离失所者家庭、有孩子的家庭以及残障人士。

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