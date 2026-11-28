Ceny hurtowe wysokiej jakości cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia średnio o 11% i osiągnęły poziom 10–16 hrywien za kilogram. Jednocześnie buraki stołowe w tym okresie potaniały o 16% – do 6–12 hrywien za kilogram.

Główną przyczyną wzrostu cen cebuli był zauważalny wzrost popytu przy ograniczonej podaży produktów wysokiej jakości. Wielu rolników nadal nie spieszy się ze sprzedażą zapasów z magazynów.

Analitycy zauważają, że wzrost cen dotyczy wyłącznie segmentu produktów wysokiej jakości. Obecnie cebula na Ukrainie kosztuje średnio 2,6 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jednocześnie eksperci rynkowi uważają, że obecna sytuacja nosi znamiona sztucznie wywołanego niedoboru.

Inna tendencja obserwowana jest na rynku buraków stołowych. Ich ceny hurtowe spadły w ciągu tygodnia średnio o 16% – do 6–12 UAH/kg. Wiąże się to ze wzrostem podaży tego warzywa przy umiarkowanym popycie.

Pomimo spadku cen większość właścicieli buraków wysokiej jakości woli na razie nie sprzedawać swoich produktów, oczekując dalszego wzrostu cen. Ogólnie ceny sprzedaży buraków stołowych są o około 20% wyższe niż pod koniec listopada 2025 roku.

Wiceprzewodniczący Ogólnoukraińskiej Rady Rolniczej Denys Marchuk prognozuje, że do końca roku w Ukrainie mogą wzrosnąć ceny szeregu produktów. W szczególności olej słonecznikowy może podrożeć o około 5%, wieprzowina – do 10%, a produkty mleczne – orientacyjnie o 20%. Spodziewany jest również wzrost cen warzyw, zwłaszcza uprawianych w szklarniach.

Z kolei prezes Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Piekarzy Ołeksandr Taranenko przewiduje, że w najbliższym czasie chleb podrożeje o około 5%.

Według niego może to nastąpić nawet pomimo rekordowego spadku cen pszenicy, ponieważ inne składniki kosztu produkcji chleba, poza mąką, znacznie podrożały.

Informują o tym analitycy projektu EastFruit.

Ukraińscy producenci ostrzegają o konieczności podwyższenia cen chleba z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej, kosztów paliwa oraz rosyjskich ataków. Według prognoz ekspertów do końca 2026 roku cena tego produktu może wzrosnąć o 5–10%.

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają to warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem na Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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