Dyrektor NABU Semen Krywonos oświadczył, że po powrocie z podróży służbowej za granicę rozpatrzy zaproszenie na posiedzenie tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej, której przewodniczy poseł Ołeksij Honczarenko.

Jak twierdzi, podróże służbowe zostały zaplanowane z wyprzedzeniem. W szczególności wyjazdy do Rzymu i Japonii były przygotowywane już w październiku na zaproszenie międzynarodowych partnerów. Do Japonii wyrusza również grupa robocza NABU, aby wziąć udział w szkoleniu w Tokio.

Krywonos twierdzi, że w momencie wyjazdu na delegację nie otrzymał zaproszenia do udziału w posiedzeniu komisji śledczej. Po powrocie planuje zapoznać się z odpowiednimi dokumentami i zaproszeniami.

Powrót dyrektora NABU przewiduje się orientacyjnie na 7–8 grudnia.

Źródło: Radio Swoboda.

Dyrektor NABU Semen Krywonos, szef SAP Oleksandr Klymenko, były szef SBU Wasyl Maljuk oraz były prokurator generalny Rusłan Kravczenko nie pojawili się na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej. Poseł Ołeksij Gonczarenko ponownie zaprosił ich na posiedzenie.

Wcześniej Krywonos oświadczył, że NABU i SAP są przedmiotem ataku medialnego.

Generał Duka potwierdził zarzuty Kravczenki pod adresem dyrektora NABU Kryvonosa.

Ponadto generał SBU Duka zaproponował kierownictwu NABU i SAP poddanie się badaniu poligrafowemu.

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