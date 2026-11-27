Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что по возвращении из зарубежной командировки рассмотрит приглашение на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, командировки были запланированы заранее. В частности, поездки в Рим и Японию готовились еще в октябре по приглашениям международных партнеров. В Японию также отправляется рабочая группа НАБУ для участия в тренинге в Токио.

Кривонос утверждает, что на момент его отъезда в командировку приглашение на участие в заседании ВСК к нему не поступало. По возвращении он планирует ознакомиться с соответствующими документами и приглашениями.

Возвращение директора НАБУ ожидается ориентировочно 7–8 декабря.

Источник: Радио Свобода.

Директор НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко, бывший председатель СБУ Василий Малюк и экс-генпрокурор Руслан Кравченко не явились на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Депутат Алексей Гончаренко повторно пригласил их на заседание.

Ранее Кривонос заявил о медийной атаке на НАБУ и САП.

Генерал Дука подтвердил обвинения Кравченко в адрес директора НАБУ Кривоноса.

Также генерал СБУ Дука предложил руководителям НАБУ и САП пройти проверку на полиграфе.

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