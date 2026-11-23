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Директор НАБУ Семен Кривонос, очільник САП Олександр Клименко, колишній голова СБУ Василь Малюк та ексгенпрокурор Руслан Кравченко не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Депутат Олексій Гончаренко повторно запросив їх на засідання.

За словами Гончаренка, очільники НАБУ і САП не прибули через перебування у закордонному відрядженні. У зв’язку з цим голова комісії оголосив нові дати засідань.

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«Наша Тимчасова слідча комісія звернеться вже сьогодні, і ми знову запрошуємо на наше засідання керівника САП Олександра Клименка, директора НАБУ Семена Кривоноса, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, ексголову СБУ Василя Малюка, ексгенпрокурора Руслана Кравченка. Ми з поваги до інституцій, які вони представляють або представляли, даємо їм можливість обрати собі дату. Я оголошую наступні дати наших засідань: 25 листопада, 7 грудня і 11 грудня. Ви можете обрати одну з цих дат і маєте достатньо часу, щоб не планувати нові відрядження», — сказав Гончаренко.

Раніше Кривонос заявив про медійну атаку на НАБУ та САП.

Генерал Дука підтвердив звинувачення Кравченка на адресу директора НАБУ Кривоноса.

Також генерал СБУ Дука запропонував керівникам НАБУ і САП пройти поліграф.

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