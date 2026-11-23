国家反腐败局（NABU）局长谢苗·克里沃诺斯、特别反腐败局（SAP）局长亚历山大·克利缅科、前安全局（SBU）局长瓦西里·马柳克以及前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科均未出席乌克兰最高拉达临时调查委员会的会议。 议员奥列克西·贡恰连科再次邀请他们出席会议。

据贡恰连科称，国家反腐败局和特别反腐败署的负责人因出差国外而未能出席。鉴于此，委员会主席宣布了新的会议日期。

<br />

“我们的临时调查委员会将于今天再次联系， 并再次邀请特别反腐败检察局局长亚历山大·克利缅科、国家反腐败局局长塞梅恩·克里沃诺斯、国家反腐败局侦探鲁斯兰·马戈梅德拉苏洛夫、前安全局局长瓦西里·马柳克以及前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科出席会议。 出于对他们所代表或曾代表的机构的尊重，我们将给予他们自行选择日期的机会。现宣布我们的会议日期如下：11月25日、12月7日和12月11日。 “你们可以从这些日期中选择一个，而且时间充裕，无需再安排新的出差行程，”贡恰连科说道。

此前，克里沃诺斯曾指称国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）遭到媒体攻击。

杜卡将军证实了克拉夫琴科对NABU局长克里沃诺斯的指控。

此外，乌克兰安全局（SBU）将军杜卡还提议让国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人接受测谎测试。

关注我们在