国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）揭露了国家团结部挪用预算资金的骗局。 该部前副总理及两名部门负责人涉嫌组织五人虚假就业，并从国家预算中向其发放工资。

11月23日，国家反腐败局和专门反腐败检察院通报了这一指控。

据调查称，该前官员策划了一项骗局，使五人虽未在该部实际履行任何公务职责，却仍从该部经费中领取工资。 实际上，他们担任的是前部长的私人司机和保镖。

据UA.News报道，此人正是奥列克西·切尔尼绍夫。

据执法部门称，他在实施这一骗局时拉拢了该部两个下属部门的负责人。他们明知是虚假雇佣，却仍定期签署载有虚假信息的文件，声称相关工作已完成。

基于这些文件，五人从预算资金中获得了工资发放。

目前，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已向该案的三名涉案人员发出嫌疑通知。他们的行为被定性为挪用预算资金。

切尔尼绍夫正与调查方达成认罪协议：国家反腐败局已将其涉嫌的50万美元案情从嫌疑中剔除。

最高反腐败法院（ВАКС）允许切尔尼绍夫摘下电子脚镣。



针对切尔尼绍夫一案，最高反腐败法院维持了直至6月的程序性限制。

副总理切尔尼绍夫未执行最高反腐败法院的裁决——他未缴纳1.2亿格里夫纳的保释金。

关注我们在