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НАБУ і САП викрили схему розтрати бюджетних коштів у Міністерстві національної єдності. Колишнього віцепрем’єр-міністра та двох керівників підрозділів відомства підозрюють в організації фіктивного працевлаштування п’ятьох людей, яким виплачували зарплату з державного бюджету.

Про оголошення підозр 23 листопада повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За версією слідства, колишній посадовець організував схему, за якою п’ятеро людей отримували заробітну плату коштом міністерства, хоча фактично не виконували там жодних службових обов’язків. Натомість вони працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра.

За даними UA.News, йдеться про Олексія Чернишова.

До реалізації оборудки, як стверджують правоохоронці, він залучив двох керівників структурних підрозділів міністерства. Вони знали про фіктивне працевлаштування, але регулярно підписували документи з неправдивими відомостями про нібито виконану роботу.

На підставі цих документів п’ятьом особам нараховували та виплачували заробітну плату з бюджетних коштів.

Наразі НАБУ і САП повідомили про підозру трьом фігурантам справи. Їхні дії кваліфікували як розтрату бюджетних коштів.

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