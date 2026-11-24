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Під час конфлікту нападник завдав потерпілому кілька ударів і відкрито забрав у нього гроші та документи, після чого втік. Поліцейські затримали підозрюваного, жителя Хмельниччини.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу чоловіка, причетного до злочину, та розшукали його в одній із сусідніх областей.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК. Ним виявився 44-річний житель Хмельницької області, раніше судимий за майнові злочини.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Оперативники поліції також перевіряють причетність затриманого до вчинення інших майнових злочинів.

Джерело: Поліція Тернопільської області

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