Во время конфликта нападавший нанес потерпевшему несколько ударов и открыто отобрал у него деньги и документы, после чего скрылся. Полицейские задержали подозреваемого, жителя Хмельницкой области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность мужчины, причастного к преступлению, и разыскали его в одной из соседних областей.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 УПК. Им оказался 44-летний житель Хмельницкой области, ранее судимый за имущественные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту уведомления о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Оперативники полиции также проверяют причастность задержанного к совершению других имущественных преступлений.

Источник: Полиция Тернопольской области

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