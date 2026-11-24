В Тернополе мужчина избил и ограбил постояльца хостела
Во время конфликта нападавший нанес потерпевшему несколько ударов и открыто отобрал у него деньги и документы, после чего скрылся. Полицейские задержали подозреваемого, жителя Хмельницкой области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность мужчины, причастного к преступлению, и разыскали его в одной из соседних областей.
Фигурант был задержан в порядке статьи 208 УПК. Им оказался 44-летний житель Хмельницкой области, ранее судимый за имущественные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту уведомления о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Оперативники полиции также проверяют причастность задержанного к совершению других имущественных преступлений.
Источник: Полиция Тернопольской области
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