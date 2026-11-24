Украинская актриса Антонина Хижняк, уроженка города Украинка Киевской области, выразила возмущение условиями, в которых вынуждены жить местные жители. По её словам, с февраля в городе нет отопления и горячей воды, а в домах людей холодно и появляется плесень.

В частности, она сообщила, что проблемы с отоплением коснулись и дома, где проживает ее бабушка. При этом, по словам актрисы, местные власти до сих пор не смогли найти решение.

«С февраля в нашем городе Украинка отсутствует отопление и горячее водоснабжение. И если второй вопрос как-то можно решить с помощью бойлеров (что и сделали те, у кого была такая возможность), то первый грозит «консервацией» города: когда слеют воду из труб и к тому же ОТСУТСТВУЕТ КАНАЛИЗАЦИЯ», – заявила Антонина.

По её словам, даже без сильных морозов температура в домах составляет всего 6–10 градусов. Кроме того, в квартирах появляется плесень, а люди вынуждены постоянно находиться на холоде.

«Уже сейчас, без сильных морозов, в квартирах 6–10 градусов, плесень и постоянный холод. А «ответ» мэра города больше похож на издевательство. Я уже не знаю, как ещё можно повлиять на ситуацию, вроде бы уже вышло несколько сюжетов на ТВ, но дальше снова тишина», – возмутилась актриса.

Актриса подчеркнула, что из-за отсутствия тепла и горячей воды под угрозой оказались около 18 тысяч жителей Украинки. Наиболее уязвимыми категориями населения она назвала пенсионеров и детей.

По словам Хижняк, детские сады в городе закрыты, а школьники вынуждены учиться поочередно: один день дома, следующий – в убежище.

«18 тысяч человек находятся на грани гуманитарной катастрофы. Самыми уязвимыми, конечно, сейчас являются пенсионеры и дети. Детские сады закрыты, дети поочередно учатся: день дома, день в убежище. Я ПРОШУ АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ МЕРЫ. Еще с февраля можно было найти варианты», — обратилась к местным властям Антонина Хижняк.

О ситуации звезда сериала «Поймать Кайдаша» рассказала в своём Instagram.

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