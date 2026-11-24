Ukraińska aktorka Antonina Chyzhniak, pochodząca z miasta Ukrainka w obwodzie kijowskim, wyraziła oburzenie warunkami, w jakich zmuszeni są żyć lokalni mieszkańcy. Jak twierdzi, od lutego w mieście brakuje ogrzewania i ciepłej wody, a w mieszkaniach jest zimno i pojawia się pleśń.

W szczególności poinformowała, że problemy z ogrzewaniem dotknęły również dom, w którym mieszka jej babcia. Jednocześnie, jak twierdzi aktorka, lokalne władze do tej pory nie zdołały znaleźć rozwiązania.

„Od lutego w naszym mieście Ukrainka brakuje ogrzewania i ciepłej wody. I choć drugą kwestię da się jakoś rozwiązać za pomocą bojlerów (co zrobili ci, którzy mieli taką możliwość), to pierwsza grozi »konserwacją« miasta: gdy spuszczą wodę z rur, a do tego nie będzie kanalizacji” – stwierdziła Antonina.

Jak twierdzi, nawet bez silnych mrozów temperatura w mieszkaniach wynosi zaledwie 6–10 stopni. Ponadto w mieszkaniach pojawia się pleśń, a ludzie zmuszeni są nieustannie przebywać na zimnie.

„Już teraz, bez silnych mrozów, w mieszkaniach jest 6–10 stopni, pojawia się pleśń i panuje ciągły chłód. A »odpowiedź« burmistrza miasta przypomina raczej kpiny. Nie wiem już, jak jeszcze można wpłynąć na tę sytuację; wydaje się, że pojawiło się już kilka reportaży w telewizji, ale potem znów zapada cisza” – oburzyła się aktorka.

Aktorka podkreśliła, że z powodu braku ogrzewania i ciepłej wody zagrożonych jest około 18 tysięcy mieszkańców Ukrainki. Jako najbardziej wrażliwe grupy społeczne wymieniła emerytów i dzieci.

Według Chyzhniak przedszkola w mieście są zamknięte, a uczniowie zmuszeni są uczyć się na zmianę: jeden dzień w domu, następny – w schronie.

„18 tysięcy ludzi znajduje się na krawędzi katastrofy humanitarnej. Najbardziej narażeni są oczywiście obecnie emeryci i dzieci. Przedszkola są zamknięte, dzieci uczą się na zmianę – jeden dzień w domu, następny w schronie. PROSZĘ WŁADZE MIASTA O NATYCHMIASTOWE PODJĘCIE DZIAŁAŃ. JUŻ OD LUTEGO MOŻNA BYŁO ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIA” – zwróciła się do lokalnych władz Antonina Chyzhniak.

O tej sytuacji gwiazda serialu „Złapać Kaidasza” opowiedziała na swoim Instagramie.

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