24 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził telekonferencję poświęconą sytuacji w krajowym systemie energetycznym. Minister energii złożył sprawozdanie z realizacji ustaleń dotyczących zwiększenia produkcji energii elektrycznej oraz przyspieszenia odbudowy obiektów energetycznych po rosyjskich atakach.

Według Zełenskiego, zeszłej nocy wojska rosyjskie skoncentrowały ataki na obwodzie żytomierskim, atakując infrastrukturę dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. Jednocześnie, jak zaznaczył prezydent, system ochrony zadziałał prawidłowo.

Osobno podczas narady wysłuchano sprawozdań dotyczących sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej w obwodzie dniepropetrowskim, w szczególności w Dnieprze, Krywym Rogu, Pawłogradzie oraz innych miastach i gminach.

„Przeprowadziłem telekonferencję. Zeszłej nocy Rosjanie skoncentrowali się na atakach na obwód żytomierski – na infrastrukturę dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. System ochrony zadziałał. Przedstawiono sprawozdania dotyczące sytuacji w obwodzie dniepropetrowskim – w Dnieprze, Krywym Rogu, Pawłogradzie oraz innych miastach i gminach. Sytuacja z energią elektryczną nie jest łatwa, ale zaangażowano siły niezbędne do przywrócenia dostaw. Ważne jest, aby prace nabrały tempa. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pracują w Odessie i w obwodzie, naprawiają sieci i zapewniają alternatywne drogi dostaw” – czytamy w komunikacie.

Prezydent poinformował również, że wraz z głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy Mykołą Drapatym zaktualizował listę potrzeb związanych z ochroną Zaporoża przed rosyjskimi atakami.

Zełenski liczy na zaangażowanie dodatkowych sił w celu wzmocnienia obrony miasta.

Ponadto podczas telekonferencji minister energii Ukrainy złożył sprawozdanie na temat realizacji działań mających na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz skrócenie czasu przywracania sprawności obiektów energetycznych po rosyjskich atakach.

Osobne sprawozdanie przedstawił minister obrony Ukrainy. Dotyczyło ono zastosowania ukraińskiej broni dalekiego zasięgu oraz przygotowania nowych pakietów wsparcia od partnerów międzynarodowych.

„Minister energii Ukrainy złożył sprawozdanie na temat realizacji tych działań, które uzgodniliśmy w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej oraz skrócenia czasu przywracania sprawności obiektów energetycznych po rosyjskich atakach. Osobno minister obrony Ukrainy przedstawił sprawozdanie dotyczące wykorzystania naszej broni dalekiego zasięgu oraz przygotowywania nowych pakietów wsparcia od partnerów. Dziękuję wszystkim, którzy są po stronie Ukrainy!” – dodał prezydent.

Informację tę głowa państwa przekazała w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że 13 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził telekonferencję z członkami rządu, podczas której omówiono sytuację związaną z przywróceniem prądu do budynków mieszkalnych oraz podłączeniem ich do ogrzewania.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie uszkodzili 10 obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Informację tę podała firma na swoich stronach informacyjnych.

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną.

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