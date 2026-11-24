Do sądu przekazano akty oskarżenia dotyczące trzech byłych kierowników rejonowych centrów rekrutacyjnych i wsparcia społecznego w obwodzie ługańskim. Zarzuca się im nieuprawnioną zmianę danych w zautomatyzowanym systemie informatycznym „Oberig” w celu sztucznego zawyżenia wskaźników realizacji planu mobilizacyjnego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa przedprocesowego, od listopada 2025 r. do stycznia 2026 r. trzej urzędnicy wykorzystywali swoje uprawnienia służbowe oraz osobiste klucze elektroniczne do wprowadzania do rejestru świadomie fałszywych danych.

Chodziło o informacje dotyczące rzekomego powołania osób podlegających obowiązkowi wojskowemu do służby wojskowej. W ten sposób oskarżeni próbowali sztucznie poprawić wskaźniki realizacji planu mobilizacyjnego i stworzyć pozory jego wykonania.

W sumie do systemu „Oberih” wprowadzono nieprawdziwe informacje o rzekomym powołaniu 28 osób.

Wśród nich byli żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz innych formacji wojskowych, którzy w tym czasie już pełnili służbę.

Pozostali mężczyźni w rzeczywistości nie zostali zmobilizowani: nie stawili się w odpowiednich ośrodkach rekrutacyjnych i punktach mobilizacyjnych, nie przeszli komisji wojskowo-lekarskiej i nie zostali skierowani do jednostek wojskowych.

W ramach śledztwa ustalono również odosobniony przypadek wprowadzenia nieprawdziwych informacji dotyczących osoby, która miała status zaginionej w szczególnych okolicznościach.

Mimo to w rejestrze „Oberih” odnotowano informację o jej rzekomym powołaniu do służby wojskowej i skierowaniu do jednostki wojskowej.

Ponadto organy ścigania udokumentowały schemat dotyczący osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu, którą początkowo wpisano do ewidencji wojskowej bez wykreślenia z poprzedniego miejsca ewidencji.

Następnie do systemu wprowadzono dane o jego rzekomym poborze, skierowaniu do jednostki wojskowej oraz wykreśleniu z ewidencji. Według wersji śledztwa działania te miały na celu sztuczne ukrycie mężczyzny przed poborem w dniu wygaśnięcia okresu jego rezerwacji.

Działania trzech oskarżonych zakwalifikowano na podstawie części 1 i 3 artykułu 362 Kodeksu karnego Ukrainy. Chodzi o nieuprawnioną zmianę informacji przetwarzanych w zautomatyzowanym systemie przez osobę posiadającą do nich dostęp, popełnioną wielokrotnie.

W przypadku udowodnienia winy grozi im od trzech do sześciu lat pozbawienia wolności, a także pozbawienie prawa do sprawowania określonych stanowisk lub wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat.

Dochodzenie przedprocesowe prowadziło Wydział Śledczy Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie zaporoskim. Wsparcie operacyjne zapewniły Zarząd Dochodzeń Strategicznych Departamentu Dochodzeń Strategicznych Policji Narodowej Ukrainy w obwodzie zaporoskim oraz Zarząd ds. Zwalczania Cyberprzestępczości w obwodzie zaporoskim.

Akty oskarżenia zostały już przekazane do sądu. O winie osób objętych postępowaniem zadecyduje sąd.

Poinformowała o tym Specjalistyczna Prokuratura w Zaporoszu ds. Obrony Regionu Wschodniego.

Ponadto do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie poltawskim oraz adwokatowi, którym zarzuca się wymuszenie i przyjęcie 110 tys. dolarów nielegalnej korzyści. Informację tę podały 18 listopada 2026 r. Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna oraz Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy.

W Charkowie 52-letni prawnik jest oskarżony o wyłudzenie pieniędzy w zamian za wywarcie wpływu na urzędników służby migracyjnej w celu wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i uniknięcia deportacji.

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