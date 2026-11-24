针对卢甘斯克州三个区级征兵与社会支持中心的三名前负责人，已向法院提交了起诉书。 他们被指控在“奥贝里格”自动化信息系统中擅自篡改信息，以人为抬高动员计划的执行指标。

据庭前调查显示，2025年11月至2026年1月期间，这三名官员利用职务权限和个人电子密钥，向登记册中录入明知虚假的信息。

这些信息涉及所谓应征服役人员的征召情况。被告以此试图人为地提高动员计划的执行指标，并制造出计划已执行的假象。

总体而言，他们向“奥贝里格”系统录入了关于28人被征召入伍的虚假信息。

其中包括乌克兰武装部队、乌克兰国家边防局及其他军事部队的现役军人，他们当时已服役。

其余男子实际上并未被动员：他们既未抵达相应的地区征兵中心和征兵站，也未接受军事体检，更未被派往部队。

调查还查明了一起针对一名因特殊情况被列为失踪人员的个人，其登记信息中存在虚假记载的个别案例。

尽管如此，“奥贝里格”登记册中仍显示了该人员被征召入伍并被分配至军事单位的信息。

此外，执法部门还记录了一起涉及一名应征人员的欺诈方案：该人员最初被登记入伍时，并未从原登记地注销。

随后，系统中录入了其所谓被征召入伍、被分配至军事单位以及注销登记的信息。据调查方称，此类行为旨在在其服役期满之日人为地使其逃避征召。

三名被告的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第362条第1款和第3款。具体而言，是指有权访问自动化系统信息的人员，未经授权多次篡改该系统中处理的信息。

若罪名成立，他们将面临三至六年有期徒刑，并被剥夺担任特定职务或从事特定活动的权利，期限最长为三年。

本案的庭前调查由乌克兰国家警察总署扎波罗热州分局调查处负责。 乌克兰国家警察战略调查局扎波罗热州分局的战略调查处以及扎波罗热州网络犯罪应对处负责提供行动支持。

起诉书已移交法院。涉案人员的罪责将由法院裁定。

此消息由扎波罗热东部地区国防领域专门检察院公布。

此外，针对乌克兰安全局波尔塔瓦州分局的两名工作人员及一名律师的起诉书也已移交法院，他们被指控勒索并收受11万美元的不当利益。 乌克兰专门反腐败检察院和乌克兰国家反腐败局于2026年11月18日通报了这一消息。

在哈尔科夫，一名52岁的律师被指控通过向移民局官员施加影响，以帮助一名外国人办理临时居留证并避免被驱逐出境，从而索取钱财。

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