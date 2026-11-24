乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月24日就该国能源系统局势召开了视频会议。能源部长汇报了关于增加发电量以及在遭受俄罗斯袭击后加快能源设施修复工作的相关协议落实情况。

据泽连斯基称，昨晚俄军将打击重点集中在日托米尔州，袭击了电力分配和输电基础设施。与此同时，总统指出，防护系统已成功启动。

此外，会议期间还听取了关于第聂伯罗彼得罗夫斯克州供电情况的汇报，特别是第聂伯市、克里沃罗格、帕夫洛格勒及其他城市和社区的情况。

“我主持了视频会议。昨晚，俄军集中火力袭击了日托米尔州——目标是电力分配和传输基础设施。防御系统已启动。 会议听取了关于第聂伯罗州——包括第聂伯市、克里沃罗格市、帕夫洛格勒市及其他城市和社区——当前情况的汇报。 电力供应情况虽不乐观，但已调动必要力量进行抢修。加快抢修进度至关重要。感谢所有在敖德萨及该州工作、修复电网并确保替代供电渠道的人员，”该消息称。

总统还表示，他已与乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕蒂共同更新了保护扎波罗热免受俄罗斯袭击所需的物资清单。

泽连斯基希望调动更多力量以加强该市的防卫。

此外，在视频会议期间，乌克兰能源部长汇报了旨在增加发电量以及缩短俄军袭击后能源设施恢复时间的措施落实情况。

乌克兰国防部长也作了单独报告。报告涉及乌克兰远程武器的使用以及筹备来自国际合作伙伴的新一轮援助方案。

“乌克兰能源部长汇报了我们商定的、旨在增加发电量并缩短俄军袭击后能源设施恢复时间的各项措施的落实情况。 乌克兰国防部长还就我方远程武器的使用以及从合作伙伴处筹备新的援助方案作了单独报告。感谢所有与乌克兰站在一起的人！”总统补充道。

国家元首在社交媒体上发布了这一消息。

回顾此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月13日与政府官员举行了视频会议，会上讨论了恢复居民楼供电及接入供暖系统的情况。

仅在过去一周内，俄军就破坏了位于基辅州的10处DTEK能源设施。该公司在其信息平台上发布了这一消息。

英国广播公司（BBC）发布了一篇关于DTEK某热电厂的报道，该电厂曾遭受俄罗斯弹道导弹的直接打击。

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