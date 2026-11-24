24 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное ситуации в энергетической системе страны. Министр энергетики доложил о выполнении договоренностей по увеличению выработки электроэнергии и ускорению восстановления энергетических объектов после российских атак.

По словам Зеленского, прошлой ночью российские войска сосредоточили удары на Житомирской области, атаковав инфраструктуру распределения и передачи электроэнергии. В то же время, как отметил президент, система защиты сработала.

Отдельно в ходе совещания были заслушаны доклады о ситуации с электроснабжением в Днепропетровской области, в частности в Днепре, Кривом Роге, Павлограде и других городах и общинах.

«Провел селекторное совещание. Прошлой ночью россияне сосредоточились на ударах по Житомирской области — по инфраструктуре распределения и передачи электроэнергии. Система защиты сработала. Были доклады о ситуации в Днепровской области — в Днепре, Кривом Роге, Павлограде и других городах и общинах. С электричеством непросто, но привлечены необходимые силы для восстановления. Важно, чтобы работа ускорилась. Благодарен всем, кто работает в Одессе и области, ремонтирует сети, обеспечивает альтернативные пути снабжения», – говорится в сообщении.

Президент также сообщил, что совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым обновил перечень потребностей для защиты Запорожья от российских ударов.

Зеленский рассчитывает на привлечение дополнительных сил для усиления обороны города.

Кроме того, во время селекторной конференции министр энергетики Украины доложил о реализации мер, направленных на увеличение объемов генерации электроэнергии и сокращение сроков восстановления энергетических объектов после российских атак.

Отдельный доклад представил министр обороны Украины. Он касался применения украинского дальнобойного оружия и подготовки новых пакетов поддержки от международных партнеров.

«Министр энергетики Украины доложил о реализации тех шагов, о которых мы договорились для увеличения выработки электроэнергии и более оперативного восстановления энергообъектов после российских ударов. Отдельно прозвучал доклад министра обороны Украины о применении нашего дальнобойного оружия и подготовке новых пакетов поддержки от партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной!», – добавил президент.

Об этом сообщил глава государства в социальных сетях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 13 ноября селекторное совещание с членами правительства, на котором обсудил ситуацию с восстановлением электроснабжения жилых домов и подключением их к отоплению.

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Об этом сообщает компания на своих информационных ресурсах.

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты.

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