Прокуроры Пустомытовской окружной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении 57-летнего бывшего начальника участка одного из энергетических предприятий Львовской области. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации электросети, что привело к гибели 9-летнего ребенка.

По данным следствия, мужчина отвечал за организацию и контроль безопасной эксплуатации воздушной линии электропередачи в селе Глебовичи Львовского района.

Однако с ноября 2022 года по июнь 2023 года он не обеспечил надлежащего контроля за техническим состоянием электросети. В частности, он допустил эксплуатацию линии, несмотря на то, что деревья росли на недопустимо близком расстоянии от проводов и создавали угрозу их повреждения и обрыва.

Кроме того, должностное лицо не обеспечило надлежащую работу системы аварийной защиты электросети. На линии использовался автоматический выключатель, который не соответствовал техническим условиям и не мог своевременно отключить поврежденный участок после обрыва провода.

В результате ненадлежащего обслуживания в конце июня 2023 года оборвался провод воздушной линии электропередачи.

24 июня 2023 года после обеда 9-летняя девочка вместе с друзьями пешком направлялась в соседнее село, чтобы посетить церковь. Оторванный провод лежал на обочине дороги.

Во время игры ребенок поднял его с земли и получил смертельное поражение электрическим током.

В августе 2026 года, после получения заключений проведенных экспертиз, прокуроры собрали достаточно доказательств для предъявления подозрения бывшему начальнику участка.

Ему инкриминируется нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека — часть 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции № 2 Львовского районного управления полиции № 2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Напомним, правоохранители Тернопольской области возбудили уголовное дело по факту возможного ненадлежащего ухода и жестокого обращения с 9-летней девочкой с инвалидностью в реанимационном отделении областной клинической детской больницы.

В Тернополе суд вынес приговор двум врачам областной детской клинической больницы по делу о смерти полуторагодовалого мальчика во время стоматологического лечения. Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Ребёнок скончался во время планового лечения кариеса, которое проводилось под общим наркозом.

Правоохранители назвали предварительную причину смерти мальчика во время лечения зубов.

Читай нас в