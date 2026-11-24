На территории национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области обнаружили редкие виды грибов. Местная экосистема богата не только птицами, млекопитающими, пресмыкающимися и разнообразными растениями, но и необычными грибами. Среди них — пизолит бескорневой, который в Европе известен как «богемский трюфель».

Как отметили в нацпарке, грибы являются важной частью природного круговорота веществ. Они относятся к отдельному царству живых организмов, разлагают органические остатки и возвращают питательные вещества в почву, поддерживая функционирование экосистем.

Некоторые виды грибов также образуют взаимовыгодное партнерство с растениями, помогая им поглощать воду и минеральные вещества.

Грибное разнообразие «Тузловских лиманов» значительно богаче, чем может показаться на первый взгляд, утверждают специалисты. Здесь встречаются различные макромицеты — грибы, образующие плодовые тела, заметные невооруженным глазом. Среди них — дождевики, поронии, монтанеи, панеоли и другие необычные представители грибного мира.

Особую ценность представляют редкие виды, нуждающиеся в охране. По результатам исследований, на территории национального парка обнаружено пять видов макромицетов, занесенных в Красную книгу Украины.

В частности, здесь растет монтанея лучистая (Montagnea radiosa) — необычный гриб, приспособленный к жизни в засушливых условиях, в том числе на песчаных почвах.

Еще один редкий вид — панаэол пустынный (Panaeolus desertorum), который встречается в открытых засушливых биотопах.

В перечень краснокнижных грибов также входит пизолит безкорневой (Pisolithus arhizus). Его плодовые тела имеют характерное строение: внутри они состоят из многочисленных спороносных камер. Этот гриб образует микоризу — взаимовыгодную связь с корнями деревьев.

Порония пятнистая (Poronia punctata) отличается небольшими плодовыми телами с характерными круглыми углублениями на поверхности. Она растет исключительно на старом навозе травоядных животных.

Пятый вид — белопечерица длиннокорневая (Leucoagaricus barssii). Её обнаружили на территории парка в октябре 2025 года, и эта находка стала новой для грибного разнообразия заповедной территории. Гриб имеет необычную ножку, похожую на корень, и внешне напоминает обычный шампиньон. В Красной книге Украины он указан под синонимичным названием Leucocoprinus macrorhizus.

Отмечается, что в прошлом году ученые не только зафиксировали новый для парка краснокнижный вид, но и подтвердили рост еще двух редких грибов — поронии пятнистой и панеола пустынного. Многие грибы заметить непросто: у них может не быть яркой окраски или крупных плодовых тел. Их появление зависит от влажности, температуры, характеристик почвы и других природных условий.

В парке призывают посетителей быть внимательными во время прогулок, не срывать незнакомые грибы и те, в определении которых нет уверенности. Среди них могут быть как ядовитые, так и редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины.

Что ещё известно о редких видах

Монтанея лучевая (также известная как монтанея песчаная) — редкий гриб семейства шампиньоновых (Agaricaceae), приспособленный к жизни в засушливых условиях. Согласно открытым источникам, молодое плодовое тело развивается под землей и напоминает овальный кокон серовато-соломенного цвета. Ножка древесная, жесткая, похожа на сухую веточку — она вытягивается и выносит шляпку на поверхность почвы. Шляпка небольшая, ломкая, часто покрыта песчинками или землей. Со временем её края растрескиваются и выворачиваются наружу, обнажая чёрные радиальные (лучевые) пластинки со спорами, что придаёт грибу вид засохшего чёрного цветка.

Пизолит бескорневой — в Европе известен под названием «богемский трюфель», в Австралии его называют «грибом конского помета». Нижняя часть с корневидным разветвлённым отростком похожа на ножку, большая часть которой погружена в почву. Тонкий гладкий бугристый перидий очень ломкий. В молодом возрасте гриб охристо-жёлтый, со временем становится жёлто-коричневым, красно-оливковым или тёмно-коричневым. Во время роста может приподнимать и разрушать асфальт.

Порония пятнистая — редкий сумчатый гриб семейства ксиляриевых. Плодовое тело сначала булавовидное, впоследствии приобретает форму диска (округлого, овального или иногда лопатообразного) диаметром 0,4–1,5 см на центральной ножке. Поверхность сначала матовая и белая, впоследствии темнеет до коричневого цвета (особенно у края) и чернеет. Характерный признак — неравномерно расположенные чёрные отверстия перицидий в виде тёмных точек, через которые высвобождаются споры. Ножка высотой 0,5–1,5 см и диаметром 0,2–0,4 см.



Об этом сообщается со ссылкой на Национальный природный парк Об этом сообщается со ссылкой на Национальный природный парк «Тузловские лиманы»

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