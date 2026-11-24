在敖德萨州的“图兹利夫斯基利曼”国家自然公园内发现了珍稀菌类。 当地的生态系统不仅拥有丰富的鸟类、哺乳动物、爬行动物和各类植物，还生长着许多奇特的真菌。其中就包括无根皮佐利特菌，该菌在欧洲被称为“波希米亚松露”。

据国家公园方面指出，真菌是自然物质循环的重要组成部分。它们属于生物界中的一个独立界，通过分解有机残骸将养分归还给土壤，从而维持生态系统的正常运转。

某些蘑菇种类还会与植物形成互利共生关系，帮助植物吸收水分和矿物质。

专家指出，“图兹利夫泻湖”的真菌多样性远比乍看之下更为丰富。 这里分布着各种大型真菌——即肉眼可见的、能形成子实体的真菌。其中包括雨菌、波罗尼菌、蒙塔内菌、帕内奥利菌以及其他真菌界的奇特代表。

其中，那些需要保护的稀有物种具有特别重要的价值。研究结果显示，在国家公园境内发现了五种被列入《乌克兰红皮书》的大型真菌。

其中，这里生长着放射蒙塔内亚（Montagnea radiosa）——一种适应干旱环境（尤其是沙质土壤）的独特真菌。

另一种稀有物种是沙漠帕纳奥尔（Panaeolus desertorum），常见于开阔的干旱生境中。

《红皮书》所列真菌中还包括无根皮索石菌（Pisolithus arhizus）。其子实体具有独特的结构：内部由众多孢子室组成。 这种真菌会形成菌根——即与树根之间互利共生的关系。

斑点波罗尼亚（Poronia punctata）的子实体较小，表面具有典型的圆形凹陷。它仅生长在食草动物的陈腐粪便上。

第五种是长根白蘑菇（Leucoagaricus barssii）。它于2025年10月在公园内被发现，这一发现为保护区的真菌多样性增添了新成员。 该蘑菇具有类似根部的独特菌柄，外观上与普通蘑菇相似。在《乌克兰红皮书》中，它被列为同义名称Leucocoprinus macrorhizus。

据悉，去年科学家们不仅记录了该公园内一种新的《红皮书》物种，还证实了另外两种稀有真菌——斑点波罗尼亚菌和沙漠帕内奥拉菌的生长。 许多蘑菇并不容易被发现：它们可能没有鲜艳的颜色或大型子实体。它们的出现取决于湿度、温度、土壤特性及其他自然条件。

公园方面呼吁游客在散步时保持警惕，不要采摘不认识的蘑菇，也不要采摘那些无法确定种类的蘑菇。其中可能既有有毒的，也有被列入《乌克兰红皮书》的稀有物种。

关于稀有物种的其他信息

放射状蒙塔内亚（又称沙生蒙塔内亚）——是一种稀有的伞菌科（Agaricaceae）真菌，适应干旱环境生长。 据公开资料显示，其幼嫩子实体在地下发育，外观类似于灰褐色、稻草色的椭圆形茧。 菌柄木质化、坚硬，形似干枯的小树枝——它会伸长并将菌盖托出地面。菌盖较小，易碎，常覆盖着沙粒或泥土。 随着时间推移，其边缘会开裂并向外翻卷，露出带有孢子的黑色放射状薄片，使该蘑菇看起来像一朵干枯的黑色花朵。

无根皮索利特——在欧洲被称为“波希米亚松露”，在澳大利亚则被称为“马粪菌”。 底部带有根状分枝突起，形似菌柄，其大部分埋入土壤中。纤薄光滑且呈结节状的子囊壳非常易碎。 幼菌呈赭黄色，随后变为黄褐色、红橄榄色或深褐色。生长过程中可能将沥青顶起并破坏。

斑点波罗尼亚——一种稀有的袋状真菌，属于木霉科。 子实体初为棒状，随后在中央菌柄上形成盘状（圆形、椭圆形或有时呈叶片状），直径为0.4–1.5厘米。 表面起初呈哑光白色，随后逐渐变暗至棕色（尤其在边缘处），最终变黑。 其特征是孢子囊壁上分布不均的黑色孔洞呈深色小点状，孢子由此释放。菌柄高0.5–1.5厘米，直径0.2–0.4厘米。

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