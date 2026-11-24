乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院公布了一段视频，记录了对“迦太基-2”案涉案人员、乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡住所展开搜查的起始过程。 视频中可听到，保安人员威胁称，若侦探擅自闯入该区域，将开火。

搜查行动于11月4日进行。据反腐败机构称，在进入该区域之前，国家反腐败局（NABU）的侦探多次表明身份，并出示了允许开展调查行动的法院裁决书。

然而，当时身处该建筑内的谢尔盖·杜卡及乌克兰安全局（SBU）工作人员拒绝让执法人员进入。

在公开的视频中，NABU侦探部门负责人亚历山大·阿巴库莫夫向保安人员说明已持有搜查令。作为回应，一名保安代表威胁称，若侦探进入该区域，将动用武器。

随后，该将军的代表走出与执法人员交涉，询问搜查的依据。侦探们向他们提供了相应的说明。

国家反腐败局表示，即使在律师谢尔盖·杜卡抵达后，他仍至少将侦探们拒之门外一小时。

反腐败局还强调，受保护人员的身份并不意味着搜查程序需要特殊处理。

除视频记录外，NABU和SAP还公布了另外两份文件：11月4日对谢尔盖·杜卡的讯问笔录，以及由乌克兰安全局代理局长亚历山大·波克拉德签署的信函。

根据笔录，对该将军的讯问是在其被拘留后、在律师在场的情况下进行的。与此同时，谢尔盖·杜卡拒绝作证。这一事实已由该将军及其辩护律师通过签名予以确认。

乌克兰安全局（SBU）的信函中提到，俄罗斯特工机构对这位将军的生命和健康构成了威胁。

谢尔盖·杜卡的辩护律师正是利用这份文件作为论据，主张以闭门方式举行庭审，且不进行现场直播。

反腐败局指出，在上述事件发生十天后，谢尔盖·杜卡参加了乌克兰最高拉达临时调查委员会的公开听证会。

尽管此前曾以俄罗斯特工机构的威胁为由，要求限制庭审公开性，但此次听证会仍进行了现场直播。

乌克兰国家反腐败局（NABU）解释称，公布视频和文件是为了驳斥反腐败机构所评估的、针对“迦太基-2”案中调查和诉讼程序情况的歪曲。

乌克兰国家反腐败局（NABU）报道了这一消息。

“迦太基”案涉案人员、乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡指出，在11月4日由NABU侦探对其住所进行的搜查过程中，可能存在六项违反《刑事诉讼法典》的行为。 他以视频记录和搜查笔录为依据提出了上述异议。与此同时，NABU坚称其行动是依据最高反腐败法院（VAKS）的裁决进行的。

NABU和SAP驳斥了SBU将军谢尔盖·杜卡关于自己从未接受过讯问的声明，并向记者出示了调查行动笔录。

此外，SBU少将谢尔盖·杜卡表示愿意接受测谎，以证实其关于针对他的刑事诉讼的说法。

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