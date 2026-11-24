社交媒体上围绕新乌克兰学校（NUS）框架下的数学教学方法展开了讨论。 一名三年级学生的母亲批评该课程，理由是孩子至今仍未掌握传统的竖式加减法，反而将大量时间花在口算上。 然而，大多数网友并未认同她的不满，反而站出来为现代教学方法辩护。

一位昵称为zhanna.khoma的Threads用户表示，她的孩子虽已上三年级，却至今仍不会进行竖式加减法。

这位女士认为，过分强调心算、图表以及各种分解数字的方法，只会让数学学习变得更加困难。她认为，首先应该向孩子们讲解基本的书面计算步骤。

“我在新乌克兰学校教育体系（НУШ）中看到的最糟糕的一点，就是缺乏正常的竖式加减法。都三年级了，孩子还在心算，数到十位时会数错，忘记该加什么…… 我不明白，为什么对各种计算方法、图表、数字分解投入了如此多的关注，而真正有帮助的基础算法却被完全忽视了。 “这三年来，我对这个课程感到彻底失望，”该帖子的作者写道。

在评论区中，许多用户并不认同这一批评。他们解释说，口算训练有助于孩子更好地理解数字的构成，找到便捷的计算方法，并在不做记录的情况下更快地完成数学运算。

一位评论者举例说明了如何通过先将三位数分解为百位、十位和个位，从而进行心算加法。

“也许学校正是想教孩子们进行口算加减法，而且为此有专门的方法。 例如，348+261=300+200+40+60+8+1=609——这样心算起来非常快，但为此需要训练孩子将数字分解成便于计算的加数，”她指出。

另一位网友分享了自己教孩子的经验：

“我家孩子也在新乌克兰教育标准（NUSH）的三年级，他心算的速度比我用竖式计算还要快。有时候这招确实管用）”。

还有一位母亲也对该课程的教学成果给予了积极评价：

“我儿子也在新乌克兰学校体系（НУШ）的三年级就读。相反，我对他在脑海中快速加减三位数的速度感到惊喜。只是每个孩子都有自己习惯的方式。”

教育工作者也加入了讨论。一位女教师承认，如此多的口算加减法方法看似过多，但她强调了这种方法的有效性。

“五种加减法方法——当然有点多。但正因如此，我的学生们学会了非常快速地心算。书面加减法会在稍后阶段出现，”她解释道。

与此同时，部分家长指出，他们的孩子虽然也按照新乌克兰学校（НУШ）课程体系学习，但已经掌握了书面计算方法。

“我不知道你们的‘新乌克兰学校’课程是怎样的。但我的孩子一直按照该课程学习，她学过竖式加减法，”一位网友写道。

另一位评论者指出：

“不知道你们那里的‘新乌克兰教育标准’（НУШ）是什么样，因为我儿子在竖式计算方面学得很好，无论是加法、减法还是乘法。”

还有一位母亲分享了女儿的经历：

“我女儿现在读三年级，也是NUŠ课程。我们这里既用竖式计算，也用其他方法计算。但我可不会像她那样算。”

不少参与讨论的人呼吁发帖者不要急于下结论。据他们说，孩子们会在稍后才掌握加、减、乘、除的书面计算方法。具体时间可能因教学大纲而异。

“别担心，四年级就会学竖式计算了，”一位母亲写道。

另一位网友补充道：

“竖式计算确实是在三年级末或四年级初才开始学的。”

还有一位评论者分享了自己的观察：

“四年级时竖式计算会完整地呈现出来。当涉及三位数加减乘除时就是这样。我以前也纳闷，为什么三年级时他们不用竖式计算。四年级都会学到，现在就自己教教孩子吧。”

评论中还强调，具体时间取决于具体的课程大纲：

“竖式计算肯定会学。具体时间取决于教学大纲，可能在第二学期，也可能在四年级开学时。”

尽管大多数人支持现代教学方法，但也有人赞同该帖子的作者。一位母亲表示，她的孩子同样在读三年级，即使在学习了笔算方法后，仍然习惯于心算。

“我家孩子也是三年级，不管我怎么示范我们以前用的竖式计算，他还是坚持在脑子里算，有时还会算错，而且这样算起来确实更费时间……”她写道。

另一位网友推测，数学上的困难可能不仅取决于教学大纲，还取决于孩子的个体差异。

“问题不在于课程，而在于你孩子的能力和学习水平。我大儿子上一年级时就能在脑海中加三位数，说起来，他甚至还不会写这些数字，但一秒钟就能算出来。 我小儿子直到二年级才刚好不再用手指头数数。大概就是这样，”她分享道。

参加讨论的还有其他教育课程学生的家长。他们讲述了孩子们从哪一学年开始学习书面计算的。

其中，一位网友表示，在“智力”课程中，孩子们早在二年级就学习了竖式加法，随后又开始学习乘法。

“是的，在‘智力’课程中，二年级学生早在10月就开始学习竖式加法，本周则开始学习乘法了，”她指出。

另一位母亲则讲述了“世界期待展翅高飞”课程的学习情况：

“就是那种情况：孩子在三年级学习‘世界期待展翅高飞’课程，已经开始接触三位数了。我花了三个月时间劝她学竖式计算，因为这样比心算更简单——‘不要！’。” 我翻开下一本练习册（每周都有新的一本）——噔噔！里面竟然是竖式计算的例题！真想脱口而出那句经典的‘我早就说过吧！’。”

另一位评论者简要描述了使用“罗托克”课程的学习经历：

“二年级，‘罗斯托克’课程，全是竖式计算。”

由此可见，Threads上的讨论展现了家长们对小学数学教学的各种观点。 一些人认为心算是数学技能的必要基础，另一些人则坚信应该更早地向孩子们讲解加减法的书面运算步骤。与此同时，评论还表明，根据不同的教育课程，教学时间节点和方法可能会有所不同。

Threads平台对此进行了报道。

此前，乌克兰教育与科学部长安德烈·布滕科表示，“新乌克兰学校”改革必须继续推进。但他同时指出，该改革应适应当前的国情和国家需求。

政府已为2023年的“新乌克兰学校”改革拨款近5亿格里夫纳。

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