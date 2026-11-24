W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat metod nauczania matematyki w ramach programu Nowa Szkoła Ukraińska (NUS). Matka ucznia trzeciej klasy skrytykowała program nauczania, twierdząc, że dziecko do tej pory nie opanowało tradycyjnego dodawania i odejmowania kolumnowego, a zamiast tego poświęca dużo czasu na obliczenia w pamięci. Jednak większość użytkowników nie podzieliła jej oburzenia i stanęła w obronie nowoczesnych metod nauczania.

Użytkowniczka serwisu Threads o pseudonimie zhanna.khoma opowiedziała, że jej dziecko uczęszcza do trzeciej klasy, ale nadal nie umie dodawać i odejmować liczb w kolumnie.

Jej zdaniem nadmierny nacisk na obliczenia w pamięci, schematy i różne sposoby rozkładania liczb tylko utrudnia przyswajanie matematyki. Uważa, że dzieciom należy przede wszystkim wyjaśnić podstawowe algorytmy obliczeń pisemnych.

„Najgorsze, co widzę w programie NUSH, to brak prawidłowego dodawania i odejmowania w kolumnie. Trzecia klasa, dziecko liczy w głowie, przekracza dziesiątkę, gubi się, zapomina, do czego ma dodać... Nie rozumiem, dlaczego tak wiele uwagi poświęca się różnym sposobom obliczeń, schematom, rozkładaniu liczb, a podstawowy algorytm, który naprawdę pomaga, jest po prostu ignorowany. „Całkowite rozczarowanie tym programem nauczania w ciągu tych trzech lat” – napisała autorka wpisu.

W komentarzach wielu użytkowników nie zgodziło się z tą krytyką. Wyjaśnili, że nauka obliczeń w pamięci pomaga dzieciom lepiej zrozumieć budowę liczb, znaleźć wygodne sposoby obliczeń i szybciej wykonywać działania matematyczne bez zapisywania.

Jedna z komentujących podała przykład, jak można w pamięci dodawać liczby trzycyfrowe, rozkładając je wcześniej na setki, dziesiątki i jedności.

„Być może chce się nauczyć dzieci właśnie dodawania i odejmowania w pamięci, a do tego istnieją specjalne metody. Na przykład 348 + 261 = 300 + 200 + 40 + 60 + 8 + 1 = 609 – to bardzo szybko się liczy w pamięci, a żeby to osiągnąć, trzeba nauczyć dziecko rozkładać liczby na wygodne składniki” – zauważyła.

Inna użytkowniczka podzieliła się własnymi doświadczeniami z nauczania dziecka:

„Moje dziecko też jest w trzeciej klasie programu NUSH i liczy w głowie szybciej niż ja w kolumnie. Czasami to działa)”.

Kolejna matka również pozytywnie oceniła wyniki nauki w ramach programu:

„Mój syn również uczy się w trzeciej klasie programu NUSH. Ja natomiast jestem mile zaskoczona tym, jak szybko dodaje i odejmuje trzycyfrowe liczby w pamięci. Po prostu każde dziecko ma swój własny, wygodny sposób”.

Do dyskusji włączyli się również pedagodzy. Jedna z nauczycielek przyznała, że duża liczba sposobów dodawania i odejmowania w pamięci może wydawać się nadmierna, jednak podkreśliła skuteczność takiego podejścia.

„Pięć sposobów dodawania i odejmowania to oczywiście za dużo. Ale dzięki temu moi uczniowie nauczyli się bardzo szybko liczyć w pamięci. Dodawanie i odejmowanie na papierze pojawi się później” – wyjaśniła.

Jednocześnie część rodziców zauważyła, że ich dzieci również uczą się według programu NUSH, ale opanowały już algorytmy pisemne.

„Nie wiem, jak wygląda u was program NUSH. Ale moje dziecko uczyło się i nadal uczy się według programu NUSH, uczyło się dodawania i odejmowania w kolumnie” – napisała jedna z użytkowniczek.

Inna komentatorka zauważyła:

„Nie wiem, co to za program NUSH u was, bo mojego syna normalnie nauczyli, jak dodawać, odejmować i mnożyć w kolumnie”.

Jeszcze jedna matka opowiedziała o doświadczeniach swojej córki:

„Moja córka jest w trzeciej klasie programu NUSH. U nas liczymy w kolumnie. Liczą tak i inaczej. Ja nie liczę tak jak ona”.

Wielu uczestników dyskusji zachęcało autorkę wpisu, by nie wyciągała pochopnych wniosków. Według nich dzieci opanowują pisemne sposoby dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w późniejszym czasie. Konkretne terminy mogą się różnić w zależności od programu nauczania.

„Nie martw się, w czwartej klasie nauczysz się liczyć kolumnowo” – napisała jedna z matek.

Inna użytkowniczka doprecyzowała:

„Rzeczywiście zaczęli liczyć kolumnowo pod koniec trzeciej klasy, a może nawet na początku czwartej”.

Kolejna komentatorka podzieliła się swoimi spostrzeżeniami:

„W czwartej klasie kolumnowe dodawanie i odejmowanie pojawi się w pełnej krasie. Będzie się wtedy dodawać i odejmować, mnożyć i dzielić liczby trzycyfrowe. Ja też się dziwiłam, dlaczego w trzeciej klasie liczyli bez kolumnowego dodawania i odejmowania. W czwartej klasie wszystko będzie, nauczcie dziecko tego teraz sami”.

W komentarzach podkreślono również, że terminy zależą od konkretnego programu nauczania:

„Obliczenia kolumnowe będą. W zależności od programu nauczania albo w drugim semestrze, albo na początku czwartej klasy”.

Pomimo przeważającego poparcia dla nowoczesnych metod nauczania znaleźli się też tacy, którzy zgodzili się z autorką wpisu. Jedna z matek opowiedziała, że jej dziecko również uczęszcza do trzeciej klasy i nadal liczy w pamięci, nawet po wyjaśnieniu metody pisemnej.

„Mój też jest w trzeciej klasie i bez względu na to, ile razy pokazywałam mu, jak liczyć kolumnowo, nadal liczy w głowie, a czasami się gubi, no i trwa to dłużej...” – napisała.

Inna użytkowniczka zasugerowała, że trudności z matematyką mogą zależeć nie tylko od programu nauczania, ale także od indywidualnych cech dziecka.

„Nie chodzi o program nauczania, ale o zdolności twojego dziecka i poziom jego przygotowania. Mój starszy syn, idąc do pierwszej klasy, dodawał trzycyfrowe liczby w pamięci; nawiasem mówiąc, nie potrafił ich nawet zapisać, a liczył w ciągu sekundy. Mój młodszy syn dopiero w drugiej klasie przestał liczyć na palcach. Tak to mniej więcej wygląda” – podzieliła się swoimi spostrzeżeniami.

Do dyskusji włączyli się również rodzice dzieci uczących się w ramach innych programów edukacyjnych. Opowiedzieli, w której klasie uczniowie zaczęli opanowywać obliczenia pisemne.

W szczególności jedna z użytkowniczek poinformowała, że w ramach programu „Intelek” dzieci już w drugiej klasie uczyły się dodawania kolumnowego, a następnie przeszły do mnożenia.

„Tak, w ramach programu „Intelek” w październiku w drugiej klasie uczono już dodawania kolumnowego, a w tym tygodniu rozpoczęło się mnożenie” – zaznaczyła.

Inna matka opowiedziała o nauce w ramach programu „Świat czeka na skrzydlatych”:

„To taki przypadek, kiedy dziecko uczy się w trzeciej klasie w ramach programu „Świat czeka na skrzydlatych” i już przechodzi do liczb trzycyfrowych. Od trzech miesięcy namawiam ją, żeby nauczyła się liczyć w kolumnie, bo tak jest łatwiej niż w głowie – „nie!”. Otwieram kolejny podręcznik (co tydzień są nowe) – i oto! Przykłady z liczeniem kolumnowym! Tak bardzo chce mi się powiedzieć to słynne: „A ja przecież mówiłam!””.

Inna komentatorka krótko opisała swoje doświadczenia z nauką w ramach programu „Rostok”:

„Klasa 2, program „Rostok”, wszystko w kolumnach”.

W ten sposób dyskusja na Threads pokazała różne poglądy rodziców na temat nauczania matematyki w szkole podstawowej. Jedni uważają liczenie w pamięci za niezbędną podstawę umiejętności matematycznych, inni są przekonani, że pisemne algorytmy dodawania i odejmowania warto wyjaśniać dzieciom wcześniej. Jednocześnie komentarze pokazały, że terminy i metody nauczania mogą się różnić w zależności od programu nauczania.

Informacja ta pojawiła się w serwisie Threads.

Wcześniej minister edukacji i nauki Ukrainy Andrij Butenko oświadczył, że należy kontynuować reformę „Nowej Ukraińskiej Szkoły”. Jednocześnie, jak powiedział, NUS musi dostosować się do obecnych warunków i potrzeb kraju.

Rząd przeznaczył prawie pół miliarda hrywien na reformę „Nowa Ukraińska Szkoła” w 2023 roku.

Czytaj nas na