Na terenie Narodowego Parku Przyrodniczego „Liman Tuzliwski” w obwodzie odeskim odkryto rzadkie gatunki grzybów. Lokalny ekosystem obfituje nie tylko w ptaki, ssaki, gady i różnorodną roślinność, ale także w niezwykłe grzyby. Wśród nich znajduje się bezkorzeniowy pizolit, znany w Europie jako „trufla czeska”.

Jak zaznaczono w parku narodowym, grzyby stanowią ważną część naturalnego obiegu substancji. Należą one do odrębnego królestwa organizmów żywych, rozkładają resztki organiczne i przywracają składniki odżywcze do gleby, wspierając funkcjonowanie ekosystemów.

Niektóre gatunki grzybów tworzą również korzystne dla obu stron partnerstwo z roślinami, pomagając im w pobieraniu wody i składników mineralnych.

Różnorodność grzybów w „Limany Tuzliwskie” jest znacznie bogatsza, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka – twierdzą specjaliści. Występują tu różne makromycety – grzyby tworzące owocniki widoczne gołym okiem. Wśród nich znajdują się deszczówki, poronie, montanie, paneole i inne niezwykłe przedstawiciele świata grzybów.

Szczególną wartość mają rzadkie gatunki wymagające ochrony. Zgodnie z wynikami badań na terenie parku narodowego wykryto pięć gatunków makromycetów wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy.

W szczególności rośnie tu Montagnea promienista (Montagnea radiosa) – niezwykły grzyb przystosowany do życia w suchych warunkach, zwłaszcza na glebach piaszczystych.

Kolejnym rzadkim gatunkiem jest panaeol pustynny (Panaeolus desertorum), który występuje w otwartych, suchych biotopach.

Na liście grzybów wpisanych do Czerwonej Księgi znajduje się również pisolit bezkorzeniowy (Pisolithus arhizus). Jego owocniki mają charakterystyczną budowę: w środku składają się z licznych komór zawierających zarodniki. Grzyb ten tworzy mikoryzę – wzajemnie korzystną relację z korzeniami drzew.

Poronia plamista (Poronia punctata) wyróżnia się niewielkimi owocnikami z charakterystycznymi okrągłymi wgłębieniami na powierzchni. Rośnie wyłącznie na starym oborniku zwierząt roślinożernych.

Piąty gatunek – pieczarka biała długokorzeniowa (Leucoagaricus barssii). Została odkryta na terenie parku w październiku 2025 roku, a znalezisko to stało się nowym elementem różnorodności grzybowej obszaru chronionego. Grzyb ten ma niezwykłą nóżkę, przypominającą korzeń, a z wyglądu przypomina zwykłego pieczarkę. W Czerwonej Księdze Ukrainy figuruje pod synonimiczną nazwą Leucocoprinus macrorhizus.

Mówi się, że w zeszłym roku naukowcy nie tylko odnotowali nowy dla parku gatunek z Czerwonej Księgi, ale także potwierdzili występowanie jeszcze dwóch rzadkich grzybów – poronii plamistej i paneola pustynnego. Wiele grzybów trudno dostrzec: mogą nie mieć jaskrawego ubarwienia ani dużych owocników. Ich pojawienie się zależy od wilgotności, temperatury, właściwości gleby i innych warunków naturalnych.

W parku zachęca się odwiedzających do zachowania czujności podczas spacerów oraz do niezbierania nieznanych grzybów i tych, co do których nie ma pewności co do ich identyfikacji. Wśród nich mogą znajdować się zarówno gatunki trujące, jak i rzadkie, wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy.

Co jeszcze wiadomo o rzadkich gatunkach

Montanea promienista (znana również jako montanea piaskowa) – rzadki grzyb z rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), przystosowany do życia w suchych warunkach. Zgodnie z dostępnymi źródłami młode owocniki rozwijają się pod ziemią i przypominają owalny kokon o szaro-słomkowym kolorze. Trzon jest zdrewniały, sztywny, przypomina suchą gałązkę – wyciąga się i wynosi kapelusz na powierzchnię gleby. Kapelusz jest niewielki, łamliwy, często pokryty ziarenkami piasku lub ziemią. Z czasem jej brzegi pękają i wywracają się na zewnątrz, odsłaniając czarne promieniowe płytki ze sporami, co nadaje grzybowi wygląd wyschniętego czarnego kwiatu.

Pizolit bezkorzeniowy – w Europie znany pod nazwą „trufla czeskiej”, w Australii nazywany jest „grzybem końskiego łajna”. Dolna część z korzeniopodobnym, rozgałęzionym wyrostkiem przypomina trzon, którego większa część jest zanurzona w glebie. Cienki, gładki, guzowaty perydium jest bardzo łamliwy. W młodym wieku grzyb ma barwę żółto-ochrową, z czasem staje się żółto-brązowy, czerwono-oliwkowy lub ciemnobrązowy. W trakcie wzrostu może podnosić i niszczyć asfalt.

Poronia plamista – rzadki grzyb workowaty z rodziny Xylariales. Ciało owocowe początkowo ma kształt maczugowaty, a z czasem przybiera formę dysku (okrągłego, owalnego lub czasami łopatkowatego) o średnicy 0,4–1,5 cm na centralnej nóżce. Powierzchnia początkowo jest matowa i biała, z czasem ciemnieje do brązowej (szczególnie przy krawędzi) i czernieje. Charakterystyczną cechą są nierównomiernie rozmieszczone czarne otwory perytecji w postaci ciemnych kropek, przez które uwalniane są zarodniki. Trzon ma wysokość 0,5–1,5 cm i średnicę 0,2–0,4 cm.



Informację tę podano z odniesieniem do Narodowego Parku Przyrodniczego Informację tę podano z odniesieniem do Narodowego Parku Przyrodniczego „Zatoki Tuzliwskie”

Czytaj nas na