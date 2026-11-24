Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna opublikowały nagranie wideo przedstawiające początek przeszukania w domu generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Duki, który jest oskarżonym w sprawie „Kartagina-2”. Na nagraniu słychać, jak ochrona grozi detektywom, że otworzy ogień, jeśli wkroczą na teren posesji.

Przeszukanie odbyło się 4 listopada. Według informacji organów antykorupcyjnych, przed wejściem na teren detektywi NABU wielokrotnie przedstawili się i okazali postanowienie sądu zezwalające na przeprowadzenie czynności śledczych.

Jednak Siergiej Duka i pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), którzy przebywali w budynku, nie wpuścili funkcjonariuszy do środka.

Na opublikowanym nagraniu wideo szef oddziału detektywów NABU Aleksander Abakumow informuje ochroniarzy o istnieniu orzeczenia sądowego zezwalającego na przeprowadzenie przeszukania. W odpowiedzi jeden z przedstawicieli ochrony grozi użyciem broni, jeśli detektywi wejdą na teren.

Następnie do funkcjonariuszy wychodzą przedstawiciele generała i pytają, na jakiej podstawie przeprowadzają przeszukanie. Detektywi udzielają im odpowiednich wyjaśnień.

W NABU oświadczono, że nawet po przybyciu adwokata Siergieja Duki przez co najmniej godzinę nie wpuszczano detektywów do budynku.

W Biurze Antykorupcyjnym podkreślono również, że status osoby objętej ochroną nie przewiduje specjalnej procedury przeprowadzania przeszukania.

Oprócz nagrania wideo NABU i SAP opublikowały jeszcze dwa dokumenty: protokół przesłuchania Siergieja Duki z 4 listopada oraz pismo SBU podpisane przez pełniącego obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Oleksandra Poklada.

Zgodnie z protokołem przesłuchanie generała odbyło się po jego zatrzymaniu i w obecności adwokata. Jednocześnie Siergiej Duka odmówił składania zeznań. Fakt ten potwierdzili swoimi podpisami zarówno generał, jak i jego obrońca.

W piśmie SBU mowa jest o zagrożeniu życia i zdrowia generała ze strony rosyjskich służb specjalnych.

Właśnie ten dokument adwokat Siergieja Duki wykorzystał jako argument przemawiający za przeprowadzeniem posiedzenia sądowego w trybie zamkniętym, bez bezpośredniej transmisji.

W Biurze Antykorupcyjnym zauważono, że dziesięć dni po wspomnianych wydarzeniach Serhij Duka wziął udział w otwartym posiedzeniu tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej Ukrainy.

Posiedzenie było transmitowane na żywo, mimo że wcześniej zagrożenie ze strony rosyjskich służb specjalnych wykorzystywano jako argument za ograniczeniem jawności postępowania sądowego.

W NABU wyjaśniono, że opublikowano nagranie wideo i dokumenty, aby obalić – zgodnie z oceną organów antykorupcyjnych – zniekształcenie okoliczności prowadzenia czynności śledczych i procesowych w sprawie „Kartagina-2”.

Informuje o tym NABU.

Generał major Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka, oskarżony w sprawie „Kartagina”, zgłosił sześć domniemanych naruszeń Kodeksu postępowania karnego podczas przeszukania w jego domu, które detektywi NABU przeprowadzili 4 listopada. Swoje uwagi poparł nagraniem wideo oraz protokołem przeszukania. Jednocześnie w NABU podkreślają, że działali na podstawie postanowienia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego (VAKS).

NABU i SAP zaprzeczyły oświadczeniu generała SBU Siergieja Duki, jakoby nigdy nie był on przesłuchiwany. Dziennikarzom pokazano protokół czynności śledczych.

Ponadto generał major SBU Serhij Duka oświadczył, że jest gotów poddać się badaniu poligraficznemu, aby potwierdzić swoje słowa dotyczące postępowania karnego przeciwko niemu.

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