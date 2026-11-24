Ukraina sprowadziła z Mołdawii starszego porucznika Sił Zbrojnych Ukrainy, którego podejrzewa się o systematyczne bicie i torturowanie żołnierzy podczas budowy umocnień. Po ekstradycji sąd pozostawił go w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Informację tę podała Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Zachodniego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, od lutego do maja 2024 roku oficer dowodził plutonem batalionu mostów pontonowych w jednej z jednostek wojskowych w obwodzie tarnopolskim. Podczas prac na froncie wschodnim rzekomo systematycznie stosował przemoc wobec podwładnych.

Funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali kilka przypadków tortur. W szczególności w jednym z przypadków dowódca zadał żołnierzowi liczne kopnięcia w tułów, a następnie nakazał przywiązać go za ręce do drewnianej konstrukcji w kształcie krzyża. Ponadto, według wersji śledztwa, oficer zastraszał podwładnych i groził im za nieposłuszeństwo.

Kiedy organy ścigania rozpoczęły dochodzenie w tej sprawie, podejrzany uciekł z Ukrainy. W nocy z 20 na 21 grudnia 2024 roku przepłynął Dniestr i znalazł się w Mołdawii, gdzie następnie wystąpił o przyznanie mu statusu uchodźcy.

W styczniu 2025 roku ukraińskie organy ścigania ustaliły jego miejsce pobytu i wszczęły międzynarodowy nakaz poszukiwania. 19 listopada 2026 roku strona mołdawska przekazała oficera Ukrainie przez przejście graniczne w obwodzie winnickim.

Jeszcze w 2024 roku starszemu porucznikowi postawiono zaocznie zarzuty torturowania i bezprawnego pozbawienia wolności osoby, czemu towarzyszyło zadawanie cierpień fizycznych. Został mu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa na podstawie części 1 i 2 artykułu 127 oraz części 2 artykułu 146 Kodeksu karnego Ukrainy.

Osobno prowadzone jest śledztwo w sprawie ewentualnego dezercji oficera podczas ucieczki za granicę. Ponadto organy ścigania sprawdzają jego ewentualny udział w innych przypadkach przemocy wobec podwładnych.

Śledztwo przedprocesowe prowadzi Terytorialny Oddział Państwowej Służby Śledczej we Lwowie. Za zarzucane przestępstwa podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Zachodniego

W Odessie oficer TCC został ukarany grzywną w wysokości 93,5 tys. hrywien za łapówkę w postaci bonów na olej napędowy.

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCC i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego oddziału TCK i SP w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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