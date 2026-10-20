Оголошено підозру чоловікові, який влаштував стрілянину у Печерському ТЦК

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Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

За даними слідства, чоловіка доставили до районного ТЦК та СП через порушення законодавства про мобілізацію. Перебуваючи у приміщенні, він дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у бік правоохоронців та військових. Унаслідок нападу вогнепальні поранення дістали троє поліцейських та троє військовослужбовців ТЦК та СП. Усіх потерпілих госпіталізовано, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Джерело: Поліція Києва.

У будівлі Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 19 жовтня сталася стрілянина. За попередніми даними, вогонь відкрив чоловік, якого перед цим доставили до установи за порушення законодавства про мобілізацію. Зловмисника затримали на місці події.

Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

У Львові чоловік поранив ножем військового ТЦК, суд виніс вирок.

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