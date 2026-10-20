Funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku Rejonowego Centrum Rekrutacyjnego i Służby Wojskowej w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna został przewieziony do rejonowego Centrum Rekrutacji i Służby Wojskowej z powodu naruszenia przepisów dotyczących mobilizacji. Będąc w budynku, wyciągnął ukryty pod ubraniem pistolet i oddał co najmniej siedem celnych strzałów w kierunku funkcjonariuszy organów ścigania oraz żołnierzy. W wyniku ataku rany postrzałowe odniosło trzech policjantów oraz trzech żołnierzy Centrum Rekrutacji i Służby Wojskowej. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani, a dwóch z nich znajduje się w stanie krytycznym.

Źródło: Policja w Kijowie.

19 października w budynku Pecherskiego Terytorialnego Centrum Rekrutacji i Wsparcia Społecznego w Kijowie doszło do strzelaniny. Według wstępnych danych ogień otworzył mężczyzna, który wcześniej został dostarczony do tej placówki za naruszenie przepisów dotyczących mobilizacji. Sprawcę zatrzymano na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego w Charkowie.

We Lwowie mężczyzna zranił nożem żołnierza z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego; sąd wydał wyrok.

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