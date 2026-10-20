Мужчине, устроившему стрельбу в Печерском ТЦК, предъявлено подозрение

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, мужчину доставили в районный ТЦК и СП из-за нарушения законодательства о мобилизации. Находясь в помещении, он достал спрятанный под одеждой пистолет и произвел не менее семи прицельных выстрелов в сторону правоохранителей и военных. В результате нападения огнестрельные ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих ТЦК и СП. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Полиция Киева.

В здании Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 19 октября произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого перед этим доставили в учреждение за нарушение законодательства о мобилизации. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Правоохранители установили личность и задержали мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

Во Львове мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК, суд вынес приговор.

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