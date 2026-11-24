Украина вернула из Молдовы старшего лейтенанта ВСУ, которого подозревают в систематическом избиении и пытках военнослужащих во время строительства фортификационных сооружений. После экстрадиции суд оставил его под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, с февраля по май 2024 года офицер командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей Тернопольской области. Во время работ на восточном направлении он якобы систематически применял насилие в отношении подчиненных.

Правоохранители зафиксировали несколько эпизодов пыток. В частности, в одном из случаев командир нанес военнослужащему многочисленные удары ногами по туловищу, а затем приказал привязать его за руки к деревянной конструкции в форме креста. Также офицер, по версии следствия, запугивал подчиненных и угрожал им за неповиновение.

Когда правоохранители начали расследовать эти факты, подозреваемый сбежал из Украины. В ночь на 21 декабря 2024 года он переплыл Днестр и оказался в Молдове, где впоследствии попросил предоставить ему статус беженца.

В январе 2025 года украинские правоохранители установили его местонахождение и инициировали международный розыск. 19 ноября 2026 года молдавская сторона передала офицера Украине через пункт пропуска в Винницкой области.

Еще в 2024 году старшему лейтенанту заочно сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека, сопровождавшемся причинением физических страданий. Ему инкриминируются правонарушения по частям 1 и 2 статьи 127 и части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Отдельно расследуется возможное дезертирство офицера во время побега за границу. Также правоохранители проверяют его возможную причастность к другим случаям насилия в отношении подчиненных.

Досудебное расследование проводит Территориальное управление ГБР во Львове. За инкриминируемые преступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

В Одессе офицера ТЦК оштрафовали на 93,5 тыс. грн за взятку в виде талонов на дизельное топливо.

Напомним, в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

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