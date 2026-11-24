乌克兰从摩尔多瓦引渡回了一名乌克兰武装部队高级中尉，该军官涉嫌在修建防御工事期间系统性地殴打和虐待军人。引渡后，法院裁定对其予以羁押，且不得保释。

西区国防专项检察院通报了这一消息。

据调查显示，2024年2月至5月期间，该军官曾指挥特尔诺皮尔州某部队浮桥营的一个排。在东部战线施工期间，他据称系统性地对下属施加暴力。

执法部门记录了多起酷刑事件。其中，在一次事件中，该指挥官对一名军人躯干连踢数脚，随后下令将其双手绑在十字形的木制结构上。 此外，据调查称，该军官还曾恐吓下属，并威胁他们若不服从命令将受到惩罚。

当执法部门开始调查这些事实时，嫌疑人逃离了乌克兰。2024年12月21日凌晨，他游过德涅斯特河，抵达摩尔多瓦，随后在那里申请了难民身份。

2025年1月，乌克兰执法部门查明了他的下落，并启动了国际通缉。2026年11月19日，摩尔多瓦方面通过文尼察州的边境检查站将该军官移交给了乌克兰。

早在2024年，该上尉就因涉嫌实施酷刑及非法剥夺他人自由（并造成身体痛苦）而被缺席告知涉嫌犯罪。 他被指控违反了《乌克兰刑法典》第127条第1款和第2款以及第146条第2款。

此外，该军官在逃往国外期间可能涉嫌逃兵的行为正在接受单独调查。执法部门还正在核查他是否涉嫌其他针对下属的暴力行为。

庭前调查由国家调查局利沃夫地区分局负责。根据被指控的罪行，嫌疑人可能面临最高10年的有期徒刑。

来源：西部地区国防专项检察院

在敖德萨，一名军事运输司令部军官因收受柴油代金券行贿被处以9.35万格里夫纳罚款。

此前，敖德萨一名司机曾用刀刺伤交通管制中心的一名军人，并试图用汽车撞击他。

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