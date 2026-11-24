普斯托米蒂夫斯克地区检察院的检察官已向法院提交了针对利沃夫州某电力企业一名57岁前分区负责人的起诉书。 他被指控在电力网络运行过程中违反安全规定，导致一名9岁儿童死亡。

据调查显示，该男子负责组织并监督利沃夫区格利博维奇村架空输电线路的安全运行。

然而，从2022年11月至2023年6月期间，他未能对电网的技术状况进行妥善监管。 特别是，尽管树木生长在距离电线过近的范围内，存在导致电线受损和断裂的风险，他仍允许该线路继续运行。

此外，该官员还未能确保电网应急保护系统的正常运行。该线路使用的自动断路器不符合技术规范，在导线断裂后无法及时切断受损路段。

由于维护不当，2023年6月底，一条架空输电线路的电线发生断裂。

2023年6月24日午后，一名9岁女童与朋友们徒步前往邻村参加教堂活动。断裂的电线横亘在路边。

孩子在玩耍时将电线从地上捡起，结果遭致命电击身亡。

2026年8月，在收到相关鉴定结论后，检察官收集到了足够的证据，向该前分区负责人发出嫌疑人通知书。

他被指控在进行高危作业时违反安全规定，导致人员死亡——这违反了《乌克兰刑法典》第272条第2款。

此案的审前调查由利沃夫州国家警察总局第2区警察局第2警察分局负责。

根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定有罪之前，任何人均被视为无罪，不得受到刑事处罚。

此消息由利沃夫州检察院发布。

需要指出的是，特尔诺皮尔州执法部门已就一名9岁残疾女童在州立儿童临床医院重症监护室可能遭受照护不善和虐待一事，立案开展刑事调查。

在特尔诺皮尔，法院就一名一岁半男童在牙科治疗期间死亡一案，对省儿童临床医院的两名医生作出了判决。这起悲剧发生于2023年11月。 该儿童在接受全身麻醉下的常规龋齿治疗过程中死亡。

执法部门将男童的初步死因认定为牙科治疗过程中发生的不测。

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