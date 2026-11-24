Prokuratorzy z prokuratury rejonowej w Pustomytach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu byłemu kierownikowi oddziału jednego z przedsiębiorstw energetycznych w obwodzie lwowskim. Został on oskarżony o naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji sieci energetycznej, co doprowadziło do śmierci 9-letniego dziecka.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna był odpowiedzialny za organizację i nadzór nad bezpieczną eksploatacją napowietrznej linii elektroenergetycznej we wsi Hlibowicze w powiecie lwowskim.

Jednak od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. nie zapewnił odpowiedniej kontroli stanu technicznego sieci energetycznej. W szczególności dopuścił do eksploatacji linii, mimo że drzewa rosły w niedopuszczalnie bliskiej odległości od przewodów i stwarzały zagrożenie ich uszkodzenia oraz zerwania.

Ponadto urzędnik nie zapewnił prawidłowego działania systemu zabezpieczeń awaryjnych sieci energetycznej. Na linii stosowano wyłącznik automatyczny, który nie spełniał wymagań technicznych i nie był w stanie w odpowiednim czasie odłączyć uszkodzonego odcinka po zerwaniu przewodu.

W wyniku niewłaściwej konserwacji pod koniec czerwca 2023 roku doszło do zerwania przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej.

24 czerwca 2023 r. po obiedzie 9-letnia dziewczynka wraz z przyjaciółmi szła pieszo do sąsiedniej wsi, aby odwiedzić kościół. Zerwany przewód leżał na poboczu drogi.

Podczas zabawy dziecko podniosło go z ziemi i doznało śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.

W sierpniu 2026 roku, po otrzymaniu wyników przeprowadzonych ekspertyz, prokuratorzy zgromadzili wystarczające dowody, aby postawić zarzuty byłemu kierownikowi oddziału.

Został mu postawiony zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac o podwyższonym stopniu zagrożenia, co spowodowało śmierć człowieka — część 2 artykułu 272 Kodeksu karnego Ukrainy.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy z oddziału policji nr 2 Lwowskiego Okręgowego Zarządu Policji nr 2 Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie lwowskim.

Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa i nie może zostać poddana karze kryminalnej, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa we Lwowie.

Przypomnijmy, że organy ścigania w obwodzie tarnopolskim wszczęły postępowanie karne w sprawie możliwego niewłaściwego opieki i okrutnego traktowania 9-letniej dziewczynki z niepełnosprawnością na oddziale intensywnej terapii obwodowego klinicznego szpitala dziecięcego.

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