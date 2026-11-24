Ukraiński pilot wojskowy o pseudonimie Enigma po raz pierwszy samodzielnie wzbił się w powietrze na myśliwcu MiG-29. Wcześniej służył w lotnictwie transportowym, jednak w 2025 roku postanowił zmienić kierunek służby, aby częściej latać i włączyć się w wykonywanie zadań bojowych na rzecz obrony Ukrainy.

Jak twierdzi sam pilot, w 2019 roku ukończył Akademię Lotniczą Narodowego Uniwersytetu Lotniczego.

Po ukończeniu studiów Enigma nie miał na koncie ani jednej godziny lotu na samolotach cywilnych. Jednocześnie podjęcie pracy w lotnictwie cywilnym wymagało znacznych nakładów finansowych.

Dlatego w 2020 roku postanowił rozpocząć karierę pilota wojskowego. Służbę rozpoczął w jednej z brygad lotnictwa transportowego na stanowisku zastępcy dowódcy statku powietrznego.

Stanowisko to wiązało się z wykonywaniem lotów wraz z dowódcą załogi, a także gotowością do przejęcia sterów samolotu w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej.

W ciągu czterech i pół roku służby Enigma nalatał zaledwie 230 godzin. Niewielka intensywność lotów stała się jedną z przyczyn, dla których zaczął rozważać przejście do innego rodzaju lotnictwa.

Żołnierz opowiedział, że podczas pełnej inwazji, przebywając na lotniskach operacyjnych, obserwował pracę kolegów z lotnictwa myśliwskiego.

„Podczas pełnej inwazji, przebywając na lotniskach operacyjnych, miałem okazję obserwować pracę kolegów z lotnictwa myśliwskiego. Obserwowałem, jak chłopaki wykonują zadania bojowe, intensywnie latają i niszczą wroga na niebie. Wtedy pojawiła się we mnie ogromna chęć, by zrobić więcej dla swojego kraju. Dlatego podjąłem trudną decyzję o przeniesieniu się do lotnictwa myśliwskiego” – opowiedział pilot.

W 2025 roku Enigma przeniósł się do 114. Brygady Lotnictwa Taktycznego, gdzie rozpoczął szkolenie do lotów na myśliwcach MiG-29.

Najpierw żołnierz przeszedł szkolenie teoretyczne, które trwało około półtora miesiąca. Następnie rozpoczął się etap praktyczny na samolocie szkolno-bojowym L-39. Trwał on sześć miesięcy, choć przy sprzyjających warunkach szkolenie mogło zakończyć się szybciej.

Informację tę podała 114. Brygada Lotnictwa Taktycznego na swojej oficjalnej stronie na Facebooku.

Wcześniej w sieci opublikowano nagranie z akcji bojowej ukraińskiego pilota, który zniszczył rosyjskiego drona uderzeniowego Shahed za pomocą pokładowego działka lotniczego.

Ukraiński pilot myśliwca MiG-29 o znaku wywoławczym „West” zniszczył dwa rosyjskie drony podczas odpierania kolejnego ataku powietrznego wroga. Aby zniszczyć pierwszy cel, pilot użył pocisku typu „powietrze–powietrze”, a drugi zestrzelił za pomocą karabinu pokładowego.

Pilot Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy o znaku wywoławczym „West” podczas pościgu za pierwszym wrogim dronem namierzył cel i zniszczył go za pomocą pocisku typu „powietrze-powietrze”.

Przypomnijmy, że podczas operacji przeciwko rosyjskiej logistyce ukraińscy operatorzy dronów namierzyli śmigłowiec Mi-8 i zadali mu cios po jego lądowaniu. Poinformowała o tym służba prasowa korpusu 30 października.

Czytaj nas na