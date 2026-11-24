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Український військовий льотчик із позивним Enigma вперше самостійно підняв у небо винищувач МіГ-29. Раніше він служив у транспортній авіації, однак у 2025 році вирішив змінити напрям роботи, щоб частіше літати та долучитися до виконання бойових завдань із захисту України.

За словами військового, у 2019 році він закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету.

Після випуску Enigma не мав жодної години нальоту на цивільних літаках. Водночас працевлаштування у цивільній авіації потребувало значних фінансових ресурсів.

Тому у 2020 році він вирішив розпочати військову льотну кар'єру. Службу чоловік розпочав в одній із бригад транспортної авіації на посаді помічника командира повітряного судна.

Ця посада передбачала виконання польотів разом із командиром екіпажу, а також готовність перебрати на себе керування літаком у разі виникнення нештатної ситуації.

За чотири з половиною роки служби Enigma налітав лише 230 годин. Невелика інтенсивність польотів стала однією з причин, через які він почав замислюватися про перехід до іншого виду авіації.

Військовий розповів, що під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи на оперативних аеродромах, спостерігав за роботою побратимів із винищувальної авіації.

«Під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи на оперативних аеродромах, мав змогу спостерігати за роботою побратимів із винищувальної авіації. Дивився, як хлопці виконують бойові завдання, інтенсивно літають, знищують ворога в небі. Тоді з’явилося велике бажання робити більше для своєї країни. Тому й ухвалив непросте рішення перевестися до винищувальної авіації», – розповів льотчик.

У 2025 році Enigma перевівся до 114-ї бригади тактичної авіації, де розпочав підготовку до польотів на винищувачі МіГ-29.

Спочатку військовий пройшов теоретичне навчання, яке тривало близько півтора місяця. Після цього розпочався практичний етап на навчально-бойовому літаку Л-39. Він тривав шість місяців, хоча за сприятливих умов підготовка могла завершитися швидше.

Про це повідомили у 114-й бригаді тактичної авіації на офіційній сторінці у Facebook.

Раніше у мережі опублікували відео бойової роботи українського пілота, який знищив російський ударний безпілотник Shahed за допомогою бортової авіагармати.

Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.

Льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним "West" під час переслідування першого ворожого дрона захопив ціль та знищив її ракетою класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

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