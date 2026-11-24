Украинский военный летчик с позывным Enigma впервые самостоятельно поднял в небо истребитель МиГ-29. Ранее он служил в транспортной авиации, однако в 2025 году решил сменить направление работы, чтобы чаще летать и принять участие в выполнении боевых задач по защите Украины.

По словам военного, в 2019 году он окончил Летную академию Национального авиационного университета.

После выпуска у Enigma не было ни одного часа налета на гражданских самолетах. В то же время трудоустройство в гражданской авиации требовало значительных финансовых ресурсов.

Поэтому в 2020 году он решил начать военную летную карьеру. Службу мужчина начал в одной из бригад транспортной авиации в должности помощника командира воздушного судна.

Эта должность предполагала выполнение полётов вместе с командиром экипажа, а также готовность взять на себя управление самолётом в случае возникновения нештатной ситуации.

За четыре с половиной года службы Enigma налетал всего 230 часов. Небольшая интенсивность полётов стала одной из причин, по которым он начал задумываться о переходе в другой вид авиации.

Военный рассказал, что во время полномасштабного вторжения, находясь на оперативных аэродромах, наблюдал за работой сослуживцев из истребительной авиации.

«Во время полномасштабного вторжения, находясь на оперативных аэродромах, я имел возможность наблюдать за работой сослуживцев из истребительной авиации. Смотрел, как ребята выполняют боевые задачи, интенсивно летают, уничтожают врага в небе. Тогда появилось сильное желание делать больше для своей страны. Поэтому и принял непростое решение перевестись в истребительную авиацию», — рассказал летчик.

В 2025 году Enigma перевелся в 114-ю бригаду тактической авиации, где начал подготовку к полетам на истребителе МиГ-29.

Сначала военный прошел теоретическое обучение, которое длилось около полутора месяцев. После этого начался практический этап на учебно-боевом самолете Л-39. Он длился шесть месяцев, хотя при благоприятных условиях подготовка могла завершиться быстрее.

Об этом сообщили в 114-й бригаде тактической авиации на официальной странице в Facebook.

Ранее в сети было опубликовано видео боевых действий украинского пилота, который уничтожил российский ударный беспилотник Shahed с помощью бортовой авиапушки.

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» уничтожил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.

Летчик Воздушных сил ВСУ с позывным «West» во время преследования первого вражеского дрона захватил цель и уничтожил её ракетой класса «воздух-воздух».

Напомним, в ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса 30 октября.

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