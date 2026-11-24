一位代号为Enigma的乌克兰军方飞行员首次独自驾驶米格-29战斗机升空。 此前他曾在运输航空部队服役，但在2025年决定转行，以便有更多机会飞行，并参与执行保卫乌克兰的作战任务。

据这位军官介绍，他于2019年毕业于国立航空大学飞行学院。

毕业后，Enigma在民用飞机上没有任何飞行时数。与此同时，在民用航空领域就业需要大量的资金投入。

因此，2020年他决定开启军用飞行生涯。他最初在某运输航空旅担任副机长一职。

该职位要求他与机长共同执行飞行任务，并在发生突发状况时随时准备接管飞机控制权。

在服役的四年半时间里，Enigma的飞行时数仅为230小时。较低的飞行强度成为他开始考虑转入其他航空领域的原因之一。

这位军人表示，在全面入侵期间，他驻扎在作战机场时，曾观察过战斗机部队战友们的行动。

“在全面入侵期间，我驻扎在作战机场，有机会观察战斗机部队战友们的行动。 看着战友们执行战斗任务，频繁起降，在空中消灭敌人。 那时，我萌生了为祖国贡献更多的强烈愿望。因此，我做出了一个艰难的决定——转入战斗机部队，”这位飞行员说道。

2025年，Enigma调入第114战术航空旅，开始接受米格-29战斗机的飞行训练。

起初，这名军人接受了为期约一个半月的理论培训。随后，他开始在L-39教练战斗机上进行实操训练。这一阶段持续了六个月，不过在条件允许的情况下，培训本可以更快完成。

第114战术航空旅在其Facebook官方页面上发布了这一消息。

此前，网络上曾发布一段乌克兰飞行员执行作战任务的视频，视频中他利用机载机炮击落了一架俄罗斯Shahed攻击型无人机。

代号为“West”的乌克兰米格-29战斗机飞行员在击退敌方又一次空中袭击时，击落了两架俄罗斯无人机。 为击落第一个目标，飞行员使用了“空对空”导弹；第二个目标则被机载机炮击落。

乌克兰武装部队空军代号为“West”的飞行员在追击第一架敌方无人机时锁定目标，并用“空对空”导弹将其击落。

需要指出的是，在针对俄罗斯后勤补给的行动中，乌克兰无人机操作员曾追踪到一架米-8直升机，并在其降落后实施了打击。该部队新闻处于10月30日通报了这一消息。

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