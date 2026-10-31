Відео: український пілот на МіГ-29 збив два російські безпілотники

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Український пілот винищувача МіГ-29 з позивним «West» знищив два російські безпілотники під час відбиття чергової повітряної атаки противника. Для ураження першої цілі льотчик застосував ракету класу «повітря — повітря», а другу збив з авіаційної гармати.

Під час переслідування першого ворожого безпілотника льотчик Повітряних сил ЗСУ захопив ціль і знищив її ракетою класу «повітря — повітря».

Другий російський дрон український пілот збив прицільним вогнем з авіаційної гармати винищувача.

У результаті обидві повітряні цілі противника було знищено.

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Льотчик Повітряних сил ЗСУ з позивним "West" під час переслідування першого ворожого дрона захопив ціль та знищив її ракетою класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

Раніше бійці ССО провели засідку в тилу РФ та знищили автомобіль окупантів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

Від початку 2026 року українські військові знищили або вивели з ладу 1 039 катерів і човнів російської армії.

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