Бійці ССО провели засідку в тилу РФ та знищили автомобіль окупантів

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Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели засідку в тилу російських військ на території РФ. Українські спецпризначенці уразили противника, знищили автомобіль і захопили важливі документи, обладнання та засоби зв’язку.

За інформацією видання, бійці 73-го морського центру ССО подолали російські мінні загородження та проникли на територію, контрольовану противником.

Протягом кількох діб українські воїни проводили розвідку та виявляли цілі для вогневого ураження.

Під час виконання завдання спецпризначенці помітили автомобіль із російськими окупантами й організували засідку. Українські бійці відкрили вогонь по противнику та знищили транспортний засіб.

Після знищення автомобіля українські військові оглянули його та виявили обладнання, яке могло містити важливу інформацію про діяльність російських підрозділів.

Зокрема, серед знайденого були:

обладнання для безпілотників;

радіостанції;

зброя;

мобільні телефони;

бойові розпорядження;

маршрути переміщення російських військових;

списки особового складу підрозділів окупантів.

Захоплені матеріали та засоби зв’язку можуть містити важливі розвідувальні дані про дії й переміщення російських сил.

Після проведення засідки оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій продовжили виконувати бойове завдання в тилу противника.

Від початку 2026 року українські військові знищили або вивели з ладу 1 039 катерів і човнів російської армії. Для ураження водного транспорту Сили оборони використовували безпілотники.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.

За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.

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