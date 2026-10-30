Operatorzy z 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzili zasadzkę na tyłach rosyjskich wojsk na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ukraińscy komandosi zadali cios przeciwnikowi, zniszczyli pojazd oraz przejęli ważne dokumenty, sprzęt i środki łączności.

Według informacji podanych przez wydawnictwo, żołnierze 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych pokonali rosyjskie zapory minowe i wkroczyli na terytorium kontrolowane przez wroga.

Przez kilka dni ukraińscy żołnierze prowadzili działania rozpoznawcze i identyfikowali cele do ostrzału.

Podczas wykonywania zadania żołnierze sił specjalnych zauważyli samochód z rosyjskimi okupantami i zorganizowali zasadzkę. Ukraińscy żołnierze otworzyli ogień w kierunku wroga i zniszczyli pojazd.

Po zniszczeniu pojazdu ukraińscy żołnierze przeszukali go i znaleźli sprzęt, który mógł zawierać ważne informacje na temat działalności rosyjskich oddziałów.

W szczególności wśród znalezionych przedmiotów znalazły się:

sprzęt do dronów;

stacje radiowe;

broń;

telefony komórkowe;

rozkazy bojowe;

trasy przemieszczania się rosyjskich żołnierzy;

listy personelu oddziałów okupantów.

Skonfiskowane materiały i środki łączności mogą zawierać ważne dane wywiadowcze dotyczące działań i przemieszczania się sił rosyjskich.

Po przeprowadzeniu zasadzki operatorzy 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych kontynuowali wykonywanie zadania bojowego na tyłach wroga.

Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i statków rosyjskiej armii. Do zwalczania transportu wodnego Siły Obronne wykorzystywały drony.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najostrzejsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.

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