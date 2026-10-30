Бойцы ССО устроили засаду в тылу РФ и уничтожили автомобиль оккупантов

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ устроили засаду в тылу российских войск на территории РФ. Украинские спецназовцы поразили противника, уничтожили автомобиль и захватили важные документы, оборудование и средства связи.

По информации издания, бойцы 73-го морского центра ССО преодолели российские минные заграждения и проникли на территорию, контролируемую противником.

В течение нескольких суток украинские воины вели разведку и выявляли цели для огневого поражения.

Во время выполнения задания спецназовцы заметили автомобиль с российскими оккупантами и устроили засаду. Украинские бойцы открыли огонь по противнику и уничтожили транспортное средство.

После уничтожения автомобиля украинские военные осмотрели его и обнаружили оборудование, которое могло содержать важную информацию о деятельности российских подразделений.

В частности, среди найденного были:

оборудование для беспилотников;

радиостанции;

оружие;

мобильные телефоны;

боевые приказы;

маршруты передвижения российских военных;

списки личного состава подразделений оккупантов.

Изъятые материалы и средства связи могут содержать важные разведывательные данные о действиях и перемещениях российских сил.

После проведения засады операторы 73-го морского центра Сил специальных операций продолжили выполнять боевую задачу в тылу противника.

С начала 2026 года украинские военные уничтожили или вывели из строя 1 039 катеров и лодок российской армии. Для поражения водного транспорта Силы обороны использовали беспилотники.

Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».

На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.

За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.

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