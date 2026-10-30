Бойцы ССО устроили засаду в тылу РФ и уничтожили автомобиль оккупантов
Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ устроили засаду в тылу российских войск на территории РФ. Украинские спецназовцы поразили противника, уничтожили автомобиль и захватили важные документы, оборудование и средства связи.
По информации издания, бойцы 73-го морского центра ССО преодолели российские минные заграждения и проникли на территорию, контролируемую противником.
В течение нескольких суток украинские воины вели разведку и выявляли цели для огневого поражения.
Во время выполнения задания спецназовцы заметили автомобиль с российскими оккупантами и устроили засаду. Украинские бойцы открыли огонь по противнику и уничтожили транспортное средство.
После уничтожения автомобиля украинские военные осмотрели его и обнаружили оборудование, которое могло содержать важную информацию о деятельности российских подразделений.
В частности, среди найденного были:
- оборудование для беспилотников;
- радиостанции;
- оружие;
- мобильные телефоны;
- боевые приказы;
- маршруты передвижения российских военных;
- списки личного состава подразделений оккупантов.
Изъятые материалы и средства связи могут содержать важные разведывательные данные о действиях и перемещениях российских сил.
После проведения засады операторы 73-го морского центра Сил специальных операций продолжили выполнять боевую задачу в тылу противника.
С начала 2026 года украинские военные уничтожили или вывели из строя 1 039 катеров и лодок российской армии. Для поражения водного транспорта Силы обороны использовали беспилотники.
Добавим, что Силы обороны поразили пусковую установку «Искандер-М».
На фронте за сутки произошло 211 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись на Константиновском направлении.
За сутки бойцы ВСУ ликвидировали ещё 1590 оккупантов, — Генштаб.