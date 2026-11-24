Естественное сокращение населения России резко ускорилось и установило антирекорд со времён пандемии COVID-19. Согласно данным, обнародованным демографом Алексеем Ракшей, в прошлом году РФ потеряла 764 тысячи человек из-за превышения смертности над рождаемостью: на свет появились 1,167 млн младенцев — минимум в современной истории страны, тогда как умерли 1,931 млн человек, что на 6% больше, чем в 2024 году, и на 9,6% превышает показатель 2023 года.

В среднем в прошлом году население РФ сокращалось на 2,1 тысячи человек в день, а в 2026 году естественное сокращение, по оценкам демографа, выросло как минимум до 820 тысяч человек — около 2,2 тысячи в день.

Естественная убыль населения РФ в прошлом году ускорилась на 28% по сравнению с 2024 годом и стала максимальной с 2021 года, когда во время пандемии смертность превышала рождаемость на 1,04 млн человек. Росстат прекратил публиковать официальную демографическую статистику весной 2025 года, засекретив также данные о браках, разводах и общей численности населения. С начала полномасштабной войны смертность в России превысила рождаемость на 3,2 млн человек, из которых от 500 до 700 тысяч погибли на войне, а за последние 10 лет страна потеряла в результате естественного сокращения 5,6 млн постоянных жителей.

Источник: публикация демографа Алексея Ракши в социальной сети Facebook.

Росстат за годы войны зафиксировал в Донецкой области не менее 270 тысяч смертей российских военных. Для сравнения: битва за Берлин стоила армии СССР 78 тысяч жизней.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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