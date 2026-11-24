Naturalny spadek liczby ludności w Rosji gwałtownie przyspieszył i osiągnął najgorszy wynik od czasu pandemii COVID-19. Według danych opublikowanych przez demografa Aleksieja Rakshę, w ubiegłym roku Rosja straciła 764 tysiące mieszkańców z powodu przewagi zgonów nad urodzeniami: na świat przyszło 1,167 mln noworodków — najniższy wynik w najnowszej historii kraju, podczas gdy zmarło 1,931 mln osób, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z rokiem 2024 i o 9,6% w stosunku do roku 2023.

Średnio w ubiegłym roku populacja Rosji zmniejszała się o 2,1 tysiąca osób dziennie, a w 2026 roku naturalny spadek liczby ludności, według szacunków demografa, wzrósł co najmniej do 820 tysięcy osób — około 2,2 tysiąca dziennie.

Naturalny spadek liczby ludności Federacji Rosyjskiej w ubiegłym roku przyspieszył o 28% w porównaniu z rokiem 2024 i osiągnął najwyższy poziom od 2021 roku, kiedy to w czasie pandemii śmiertelność przewyższała przyrost naturalny o 1,04 mln osób. Rosstat zaprzestał publikowania oficjalnych statystyk demograficznych wiosną 2025 roku, utajniając również dane dotyczące małżeństw, rozwodów i ogólnej liczby ludności. Od początku wojny na pełną skalę śmiertelność w Rosji przewyższyła liczbę urodzeń o 3,2 mln osób, z czego od 500 do 700 tysięcy zginęło na wojnie, a w ciągu ostatnich 10 lat kraj stracił w wyniku naturalnego spadku liczby ludności 5,6 mln stałych mieszkańców.

Źródło: publikacja demografa Aleksieja Rakszy w serwisie Facebook.

Rosstat odnotował w obwodzie donieckim w latach wojny co najmniej 270 tysięcy zgonów rosyjskich żołnierzy. Dla porównania, bitwa o Berlin kosztowała armię ZSRR 78 tysięcy ofiar śmiertelnych.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy poległych na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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