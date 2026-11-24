Od początku pełnej inwazji rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 800 ataków na obiekty Grupy Naftogaz.

Jak poinformowała służba prasowa firmy podsumowując „Dzień dostawcy 2026”, pomimo ciągłych ostrzałów przedsiębiorstwa nadal wydobywają ropę i gaz, odbudowują zniszczoną infrastrukturę oraz dbają o stabilność sektora energetycznego we współpracy z partnerami ukraińskimi i zagranicznymi.

Pełniący obowiązki prezesa zarządu NAK „Naftogaz Ukrainy” Serhij Fedorenko podkreślił znaczenie przejrzystych zamówień publicznych, uczciwej konkurencji oraz równego dostępu uczestników do przetargów, których przedsiębiorstwa Grupy organizują co roku ponad 10 tysięcy. Według dyrektor ds. efektywności operacyjnej w zakresie zamówień publicznych i zarządzania łańcuchem dostaw, Nadii Bigun, niezawodni dostawcy stanowią kluczowy element stabilności operacyjnej firmy, a tegoroczne wydarzenie zgromadziło ponad 400 przedstawicieli biznesu.

Źródło: komunikat biura prasowego Grupy Naftogaz.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą kierowanej bomby lotniczej na oddział służby gazowej w obwodzie dniepropetrowskim – poinformował dział prasowy Grupy „Naftogaz”.

W ciągu dnia 14 listopada rosyjskie drony przeprowadziły atak na jeden z obiektów Grupy „Naftogaz” w obwodzie poltawskim. W wyniku ataku wybuchł pożar.

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