С начала полномасштабного вторжения российские войска совершили более 800 атак на объекты Группы «Нафтогаз».

Как сообщила пресс-служба компании по итогам «Дня поставщика 2026», несмотря на постоянные обстрелы, предприятия продолжают добывать нефть и газ, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и поддерживать стабильность энергетического сектора во взаимодействии с украинскими и иностранными партнерами.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко подчеркнул важность прозрачных закупок, честной конкуренции и равного доступа участников к тендерам, которых предприятия Группы ежегодно проводят более 10 тысяч. По словам директора по операционной эффективности в сфере закупок и управления цепочками поставок Надежды Бигун, надежные поставщики являются ключевой составляющей операционной устойчивости компании, а мероприятие этого года собрало более 400 представителей бизнеса.

Источник: сообщение пресс-службы Группы Нафтогаз.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по участку газовой службы в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Группы «Нафтогаз».

Днём 14 ноября российские дроны нанесли удар по одному из объектов Группы «Нафтогаз» в Полтавской области. В результате атаки возник пожар.

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