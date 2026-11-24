Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Rosja nieuchronnie zareaguje na ataki Sił Zbrojnych Ukrainy na obiekty kompleksu paliwowo-energetycznego Federacji Rosyjskiej, skarżąc się, że Kijów kontynuuje te ataki pomimo apeli prezydenta USA Donalda Trumpa.

Podczas narady poświęconej rozwojowi sektora paliwowo-energetycznego i bezpieczeństwu środowiskowemu zapewnił, że ataki te rzekomo nie są w stanie wyrządzić krytycznych szkód, jednak jednocześnie zażądał wzmocnienia ochrony infrastruktury energetycznej.

Szef Kremla uznał również stabilność dostaw paliwa za główny priorytet na rynku krajowym, twierdząc, że ceny benzyny ustabilizowały się po osiągnięciu wartości szczytowych. Ponadto Putin zagroził krajom europejskim konsekwencjami w przypadku prób ograniczenia eksportu rosyjskiego paliwa i oświadczył, że Moskwa zamierza rozszerzać rynki zbytu oraz rozwijać przemysł rafineryjny na wschodzie Federacji Rosyjskiej.

Źródło: rosyjskie media.

W nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

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