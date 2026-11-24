24 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Dniepr za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału miasta co najmniej cztery osoby odniosły rany.

„Wróg zaatakował Dniepr. Według wstępnych informacji uszkodzony został wielopiętrowy budynek” – napisał.

Następnie Henzha dodał, że w wyniku ataku wroga rannych zostało co najmniej cztery osoby.

„Co najmniej cztery osoby ucierpiały w wyniku wrogiego ataku na Dniepr” – czytamy w poście.

Ganża poinformował, że lekarze udzielają im wszelkiej niezbędnej pomocy.

O tym napisał na Telegramie przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Ganża.

Od wieczora 22 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ponad dziesięć ataków dronami na Dniepr i okolicę. W wyniku ataków rannych zostało dwie osoby.

Wieczorem 17 listopada rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Dniepr i rejon nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało sześć osób, wśród nich 15-letni chłopiec.