24 листопада російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу міста щонайменше четверо людей дістали поранення.

"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, пошкоджений багатоповерховий будинок", - написав він.

Згодом Генжа додав, що через ворожу атаку постраждали щонайменше четверо людей.

"Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Дніпру", - йдеться в дописі.

Ганжа повідомив, що медики надають їм усю необхідну допомогу.

Про це в Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Від вечора 22 листопада російські війська завдали понад десять ударів безпілотниками по Дніпру та області. Унаслідок атак поранення дістали двоє людей.

Увечері 17 листопада російські загарбники атакували Дніпро та Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед них – 15-річний хлопець.